El pronóstico se cumplió y parte del territorio mendocino se pintó de blanco.

Desde FM VIÑAS tomamos contacto con Marcelo Araujo, corresponsal malargüino, quién señaló que “en la Ciudad de Malargüe y sus alrededores han precipitado entre 60 y 80 centímetros”. Además, del temporal ha dejado al departamento sureño sin conexión terrestre con el norte provincial.

El departamento permaneció sin electricidad durante la noche del martes, durante la jornada de este miércoles hubo repetidos cortes de electricidad e incluso hay zonas en las que no hay agua ya que las bombas no pueden funcionar en condiciones. Tan complicada es la situación que se vive en el sur provincial que el intendente Juan Manuel Ojeda decidió dar asueto administrativo, no hay clases desde el día martes y el comercio trabaja en un horario reducido.

“El pronóstico meteorológico anticipa la posibilidad de bajas temperaturas para las próximas horas”, señaló Araujo; esto llevará a que la nieve se transforme en hielo.

Otro factor que complica aún más la situación es la imprudencia por parte de los ciudadanos. “Hay personas que circulan a una velocidad que no se justifica, la policía estaba trabajando para evitar accidentes, pero personas decidían sobrepasar los vehículos empeorando la situación”, relató el periodista y subrayó que “se trata de personas que viven en Malargüe no de turistas”.

Por último, Eduardo Araujo informó que el Municipio debió realizar más de 100 intervenciones con el objetivo de resguardar a los ciudadanos.

POSTALES DEL TEMPORAL

Cerro «El Nevado» desde Punta del Agua

Zona de Agua Botada

Ciudad de Malargüe