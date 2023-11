El gremio estatal que nuclea a trabajadores de la Educación no aceptó la oferta del Ejecutivo provincial y se convocó a cuarto intermedio hasta el martes 7 de noviembre.

En el marco de la reapertura de paritarias, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) rechazó la nueva oferta salarial propuesta por el Gobierno de Mendoza. Habrá cuarto intermedio y ambas partes se verán las caras nuevamente el martes 7 de noviembre.

Según fue indicado por el gremio docente en un escrito, la propuesta salarial puesta en la mesa de negociación este lunes consistió en «un incremento en los porcentajes de aumento para noviembre y diciembre de un 14% asignación de clase y un 18% al estado docente/convenio 2008 y paritario 2013».

Pese a que se presentó una mejora en la oferta si se la compara con la de la semana anterior, desde el sindicato expresaron su negativa «por continuar siendo insuficiente y no responder a los reclamos planteados, entre ellos, atender la situación de docentes que se están por jubilar, los mismos tienen un ítem no remunerativo impactando en su jubilación». Y sostuvieron que «continúa la distorsión en la escala de jerarquía, ya que un docente con doble cargo cobra más que un directivo, esto no incentiva a optar por la Jerarquía. Para nosotros es valioso que las escuelas tengan sus equipos directivos completos».

De esta manera, el salario inicial docente quedaría compuesto de la siguiente forma:

Docentes con hasta 11 años de antigüedad. $220.000 en octubre y noviembre. $250.000 en diciembre.

Docentes con de antigüedad de 12 a 16 años. $230.000 en octubre y noviembre. $260.000 en diciembre.

Docentes con de antigüedad de 17 a 23 años. $245.000 en octubre y noviembre. $270.000 en diciembre.

Docentes con de antigüedad de 24 a 29 años. $260.000 en octubre y noviembre. $280.000 en diciembre.

Docentes con más de 29 años de antigüedad. $290.000 en octubre y noviembre. $310.000 en diciembre.

En lo que respecta a celadores, el aumento salarial ofrecido es de 14% en noviembre al básico y 18% al Convenio Celadores paritaria 2008 y 2013; en diciembre, 14% al básico y también 18% al Convenio Celadores paritaria 2008 y 2013. Desde el SUTE criticaron que el Gobierno «sólo propone aumentos en los títulos (secundarios, terciarios y universitarios) y que el 75% del ítem paritaria 2013 bonificará en la antigüedad. Solicitamos que bonifique al 100%».