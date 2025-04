En una jornada de profundo dolor para la comunidad de General Alvear, el Intendente Alejandro Molero se dirigió a los vecinos tras el trágico siniestro vial del pasado domingo que le costó la vida al joven Francisco Cruz.

Con la voz quebrada, el jefe comunal expresó sus más sinceras condolencias a la familia y amigos de la víctima, extendiendo también un mensaje de esperanza para la joven Jessica, quien resultó herida en el mismo incidente.

«Hoy nos invade el dolor. Con profunda tristeza quiero expresar en nombre de todo el municipio nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los amigos de Francisco. No hay palabras que puedan aliviar una pérdida tan inmensa, pero queremos que sepan que no están solos. Todo nuestro afecto, respeto y acompañamiento están con ustedes», manifestó el Intendente Molero en un mensaje oficial. «También queremos extender un mensaje de esperanza y fortaleza a la familia de Yésica Gatíca. Le pedimos a todos, con humildad, que recen por su pronta recuperación».

El Intendente reconoció que este trágico hecho «nos duele como sociedad» y exige una mayor unidad. Si bien destacó los esfuerzos realizados por su gestión en materia de prevención vial, con campañas como «Hoy te convertís en héroe» y acciones de concientización en eventos juveniles, admitió con «total honestidad» que «esto no ha sido suficiente. Hemos fallado.»

Ante este reconocimiento, Molero informó sobre reuniones urgentes mantenidas con el Ministerio de Seguridad, la Policía de Mendoza, la Justicia y el cuerpo de preventores municipales. «Como Intendente y como han hecho otros en su momento, podría decir que es responsabilidad de la Policía o de la Justicia, pero no hay margen para tibios ni timoratos. Y les puedo asegurar, esas no son ninguna de mis características», enfatizó con firmeza.

El jefe comunal fue categórico al anunciar un endurecimiento de las medidas de control: «A partir de ahora quiero ser muy claro: vamos a intensificar los controles, vamos a ser implacables con quienes beben alcohol y luego se suben a un auto convirtiéndolo en un arma, y vamos a exigir el máximo peso de la ley, porque no vamos a permitir que más familias alvearenses pasen por este dolor».

Sin embargo, Molero también apeló a la responsabilidad individual y familiar: «Pero también les tengo que hablar como padre: esto no es solo una responsabilidad del Estado, el esfuerzo tiene que ser de todos. Les pido que hablen con sus hijos, con sus amigos, con sus seres queridos, háblenles sobre el peligro real de conducir bajo los efectos del alcohol».

En un mensaje directo a quienes alertan sobre los controles a través de grupos de mensajería, el Intendente fue contundente: «Y a quienes arman grupos de WhatsApp para alertar dónde hay controles, les digo con total franqueza, le están haciendo un flaco favor a toda la sociedad. No podemos ser cómplices de quienes eligen poner en riesgo vidas inocentes».

Finalmente, se dirigió a los jóvenes: «A ustedes, a los jóvenes, les hablo directamente: si ven a alguien que ha bebido y quiere conducir, no se suban a ese vehículo. Y si saben que está por hacerlo, no duden en llamar al 911 y dar aviso. Quizás ese simple gesto, ese pequeño acto de valentía, salva una vida, quizás varias».

Concluyendo su mensaje, el Intendente Molero expresó su esperanza de que «de este dolor tiene que nacer una comunidad más comprometida, más consciente y más responsable. Como intendente y como padre, no voy a mirar para otro lado. Vamos a cambiar, pero necesitamos que todos se sumen. No podemos permitirnos perder otro Francisco, otro Gonzalo. No podemos permitir que otra familia alvearense atraviese por este inconmensurable dolor». La comunidad de General Alvear se une en el luto y espera acciones concretas para evitar futuras tragedias.