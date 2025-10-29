La jefa del servicio, Daniela Fernández, destacó que el nuevo equipamiento permitirá obtener resultados más rápidos y precisos, acompañando el crecimiento de la demanda en el hospital alvearense.

En diálogo con FM VIÑAS, la jefa del servicio de laboratorio del Hospital Enfermeros Argentinos, Daniela Fernández, anunció la incorporación de nuevo equipamiento de última tecnología que permitirá mejorar la precisión y rapidez en los análisis clínicos que se realizan en el nosocomio.

“Estamos las 24 horas trabajando. Cada vez tenemos más pacientes en la guardia, y por eso estamos tratando de mejorar toda la tecnología para tener resultados más rápidos y precisos”, explicó Fernández. El laboratorio cuenta ahora con un moderno equipo de química clínica, diseñado para aumentar la capacidad de procesamiento de muestras y optimizar los tiempos de diagnóstico.

La profesional destacó que el servicio “se actualiza permanentemente para mantenerse a la par del avance tecnológico” y que, gracias a las nuevas adquisiciones, casi la totalidad de los análisis se realizan dentro del hospital, sin necesidad de derivar muestras a laboratorios privados. “Todavía seguimos derivando algunos estudios de alta complejidad, pero la idea es seguir innovando y mejorando el servicio”, añadió.

Actualmente, el laboratorio del Hospital Enfermeros Argentinos atiende alrededor de 2.500 pacientes mensuales, incluyendo estudios solicitados desde la guardia, pacientes internados, ambulatorios y de los distritos aledaños. “Es un servicio muy dinámico: recibimos muestras de Carmensa, Bowen y de todos los centros de salud del departamento”, explicó Fernández.

El equipo de trabajo está compuesto por 15 profesionales entre técnicos y bioquímicos, organizados en turnos para garantizar la atención durante las 24 horas. Además, el servicio cuenta con un programa de atención domiciliaria, que permite realizar extracciones a pacientes que no pueden trasladarse hasta el hospital.

Entre los avances más recientes, Fernández destacó que ahora el hospital realiza estudios hormonales, marcadores tumorales y análisis de vitaminas, que antes se derivaban a otros centros. “Estamos bastante bien, y la idea es seguir sumando equipamiento con mayor tecnología posible para estar al mismo nivel que otros hospitales de la provincia”, subrayó.

Finalmente, la jefa de laboratorio remarcó que estas inversiones son el resultado del trabajo conjunto con la dirección del hospital y buscan fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público de salud, brindando diagnósticos más ágiles y confiables a toda la comunidad de General Alvear.