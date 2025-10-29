El mes 11 trae el último fin de semana largo del año: serán cuatro días seguidos de descanso, combinando un feriado trasladado y un puente turístico, según el calendario oficial.

En noviembre de 2025, Argentina se prepara para el último fin de semana largo del año, una oportunidad esperada para quienes buscan planificar escapadas, compartir actividades familiares o simplemente disfrutar de un período de descanso antes del cierre del calendario anual.

De acuerdo con la página oficial del Gobierno de Argentina (argentina.gob.ar), el cronograma nacional habilita cuatro días consecutivos de descanso por la combinación de un día no laborable puente y el traslado de un feriado nacional.

La proximidad de esta fecha genera gran expectativa entre trabajadores y empleadores, ya que los fines de semana largos no solo impulsan el turismo interno y las reuniones personales, sino que también impactan en la organización de la actividad comercial, la agenda escolar y los servicios en general.

Cuándo es el próximo feriado

Según la información oficial publicada en argentina.gob.ar, el próximo fin de semana largo será en noviembre de 2025, formado por dos fechas principales en la agenda nacional. El viernes 21 de noviembre se presenta como un día no laborable con fines turísticos, conocido también como “puente”, una iniciativa implementada para promover el descanso y fomentar el turismo.

Luego, el lunes 24 de noviembre ha sido designado para trasladar la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, originalmente el jueves 20. Así, se configuran cuatro días de descanso: viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24, marcando el último fin de semana extendido de 2025.

Este esquema fue confirmado por la página oficial del Gobierno de Argentina, que año tras año determina y publica oficialmente el calendario de feriados y días no laborables para que empresas, sectores públicos y ciudadanos puedan organizarse.

¿Por qué es feriado el 20 de noviembre?

El motivo principal de este feriado es el Día de la Soberanía Nacional, una fecha instaurada para recordar la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845.

En ese episodio histórico, fuerzas anglo-francesas intentaron avanzar sobre el territorio argentino, entonces bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas. La firme defensa organizada por Lucio Mansilla, con apoyo estratégico de José de San Martín, logró frenar la invasión a orillas del río Paraná después de intensas horas de lucha.

Infobae.