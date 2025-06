En conferencia de prensa, el director del Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear, Dr. Alejandro Torres, alertó sobre el incremento sostenido de casos de COVID-19 e Influenza A que está saturando la capacidad hospitalaria.

Durante el fin de semana, la guardia del hospital recibió una gran cantidad de pacientes con síntomas compatibles con neumonías virales, especialmente personas mayores y provenientes de geriátricos. “Tenemos pacientes con neumonía bilateral, algunos en estado delicado. Hoy contamos con 115 camas activas cuando el hospital tiene 106, y estamos evaluando sumar más”, explicó Torres.

Frente a esta situación, el médico remarcó la importancia del uso del barbijo, lavado de manos y alcohol en gel como medidas preventivas que permitirían reducir significativamente los contagios en un plazo de 10 días. “Estas son herramientas que siguen vigentes desde la pandemia y que no deberíamos haber abandonado”, afirmó.

Asímismo, el director desmintió categóricamente los rumores difundidos en grupos de WhatsApp sobre supuestas recomendaciones del hospital para cerrar escuelas. “Desde el hospital no hay ninguna recomendación de que los chicos no vayan a la escuela. La mayoría de los contagios se dan en los hogares, no en los establecimientos educativos”, aseguró.

Vacunación: herramienta clave para prevenir complicaciones

Torres y el jefe del Área Departamental de Salud, Dr. Marcos Domenech, insistieron en la necesidad de vacunarse contra la gripe y el COVID-19, especialmente en grupos de riesgo. “Discutir la vacunación sin evidencia científica no es válido. La vacuna salva vidas, y hay disponibilidad tanto en el hospital como en todos los centros de salud del departamento”, enfatizó Torres.

Domenech agregó que están disponibles vacunas trivalentes y tetravalentes, que protegen contra Influenza A, B y H1N1, y confirmó que se ha reforzado la atención en centros de salud de cabecera como Bowen, Oeste y Carmensa, con más personal médico en turnos extendidos hasta las 20:00 horas.

Síntomas y recomendaciones para acudir a la guardia

Desde el hospital solicitaron que solo acudan a la guardia quienes presenten fiebre persistente por más de 48 horas, dificultad respiratoria o enfermedades preexistentes que puedan complicarse. “El uso del barbijo al ingresar es obligatorio y ayuda a proteger al personal y a otros pacientes”, indicaron.

Domenech subrayó que si bien no se trata de imponer medidas, es clave actuar con responsabilidad social: “No queremos alarmar, pero tampoco podemos esperar que salud lo resuelva todo. El cuidado empieza por cada uno”.

Finalmente, el funcionario recordó que también se han emitido alertas por reaparición de enfermedades como el sarampión, atribuidas a la falta de vacunación, por lo que insistió en que la comunidad debe confiar en la evidencia científica y mantener al día los esquemas de inmunización.