EL GOBIERNO DECRETÓ CAMBIOS EN EL CALENDARIO DE FERIADOS PUENTE DE 2026

A continuación se presenta el calendario de 2026 , con sus nuevas disposiciones que buscan fomentar el turismo y ofrecer más días de descanso.

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

Lunes 16 de febrero : Carnaval

Martes 17 de febrero : Carnaval

Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril : Viernes Santo

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados Trasladables 2026 (con confirmación de traslado o posibilidad según el decreto):

Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)

Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)

Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado para formar fin de semana largo)

2026: fines de semana largos clave para 2026

De acuerdo a los feriados trasladables, se perfilan varios fines de semana largos:

Del sábado 14 al martes 17 de febrero : Carnaval

Del jueves 2 al domingo 5 de abril : Semana Santa + Día de Malvinas

: Semana Santa + Día de Malvinas Del viernes 20 al domingo 22 de noviembre: por el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Cabe mencionar que aún queda por definir si se establecerán feriados «puente» adicionales, que se suelen fijar por decreto presidencial para fomentar el turismo.