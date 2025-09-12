Radio FM Viñas 96.3 en vivo!
EL GOBIERNO DECRETÓ CAMBIOS EN EL CALENDARIO DE FERIADOS PUENTE DE 2026

15 septiembre, 2025

La medida se anunció mediante Boletín Oficial. Se estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.

A través del Decreto 614/2025, el Gobierno de Javier Milei estableció nuevas reglas para los feriados trasladables en Argentina. La medida impacta de manera directa en el calendario de 2026 y posibilita más fines de semana largos.

