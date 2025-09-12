En la madrugada del domingo, alrededor de las 04:30, personal policial que realizaba controles viales en la intersección de Avenida Libertador Sur y José Ingenieros aprehendió a un motociclista que circulaba en estado de ebriedad.

El hombre, identificado como O.V., de 43 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta Corven 110 cc. Al realizarle el test de alcoholemia, este arrojó un resultado positivo de 1,60 gramos por litro de alcohol en sangre, valor que supera ampliamente el límite permitido.

Además, se constató que el conductor no contaba con licencia de conducir, por lo que se procedió a su aprehensión y al secuestro del rodado.

Las autoridades recordaron la importancia de los controles viales y de respetar las normas de tránsito para evitar siniestros y preservar la seguridad de todos los ciudadanos.