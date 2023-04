Carlos Iriarte, quien desde siempre estuvo relacionado a la ganadería, comentó que tiene la «oportunidad desde otra área de estar al tanto de lo que esta ocurriendo».

Iriarte se refirió a la vacunación de terneros y sostuvo que se está avanzando muy bien pero la lluvia generó algunas complicaciones. «Llevamos 44 días de campaña y podemos decir que estamos alrededor del 60%» destacó Iriarte y explicó «quien nos da la directiva es el SENASA Nacional y la Comisión Provincial de Sanidad Animal que nos fija el precio de las vacunas y nos da algunas pautas estratégicas para cumplir con los 14 mil kilómetros cuadrados que tiene la provincia.»

«En todos los lugares de las provincias se hace ganadería por lo tanto hay que cubrir zonas muy complejas; en un sistema que sigue siendo solidario. En este caso el sur sustenta a todo el territorio provincial para que se pueda practicar en otras zonas para que lleguen los vacunadores», detalló Iriarte.

Normalmente en el país, cuando se trata de vacunación, en muchos lugares se hace con paratécnicos. «Cuando en Mendoza se empezaron a establecer las primeras estrategias de sanidad animal, se entendía que a la gran parte de los campos de la provincia jamás había entrado un profesional veterinario y que justamente no era solamente sanidad lo que se necesitaba, si no que también hacía falta el aporte y conocimiento de veterinarios» explicó el Gerente de la Fundación COPROSAMEN y subrayó que «lamentablemente no se ha cumplido en todos los términos».

CLUSTER GANADERO: caminos rurales

Una de las reiteradas quejas de los productores ganaderos es el lamentable estado de los caminos rurales, tema al cuál se refirió anteriormente el Consejero de Zona Sur de la Dirección Provincial de Vialidad, Víctor Álvarez, quien sostuvo que la participación del Cluster es de suma importancia.

En este caso, Iriarte explicó que la Fundación COPROSAMEN tiene una silla en el Cluster Ganadero, pero es ajena al trabajo. «Con muy poca gente, con gran trabajo de relevamiento en todas las áreas, van generando proyectos. La provincia es muy grande y sus extensiones también, las complicaciones en cuanto a caminos, calidad de agua y en cuanto a aprovechar la electricidad excede la capacidad de financiamiento, pero hay mucho trabajo hecho y bien logrado».