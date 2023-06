Jorge Pérez, Alejandro Molero y Carlos Ponce compitieron en la interna de Cambia Mendoza.

Luego de que Molero se marcara como el ganador en la interna, el Sr Intendente Walther Marcolini y Jorge Pérez llegaron al bunker de Molero a felicitarlo.

“En el 2015 me tocó ser el ganador y pude construir un gobierno de 8 años para el radicalismo en General Alvear, ahora esperamos que con Molero y Cornejo podamos construir 4 años más porque tuvimos una excelente elección”, expresó Marcolini. También se refirió a la posición de Pérez en las PASO; “hay que pensar que no era conocido, no estaba impuesto en la política alvearense, y ha hecho un enorme trabajo en un mes y medio”.

Walther Marcolini y Jorge Pérez felicitando a Alejandro Molero

Por su parte, Jorge Pérez sostuvo que hay que continuar trabajando unidos, “la mitad que nos une también es importante. Esta vez me tocó perder pero tenemos que venir a ponernos a disposición de Alejandro que a partir de mañana estaremos pensando en el 24 de septiembre”.

En cuanto al resto del año electoral señaló; “hasta el 10 de diciembre seguiremos trabajando en la gestión de Marcolini , pero hay que consolidar este sector y, fundamentalmente, apoyar a Cambia Mendoza, que ha tenido una excelente elección en el día de hoy, y que se ve plasmado en los números”.