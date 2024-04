Se cree que habría sido transportado en un camión de cargas proveniente de Misiones. Especialistas del Conicet aseguran que sus características dificultan su asentamiento en la provincia.

Un ejemplar de escorpión de la especie Tityus bahiensis fue hallado esta semana en San Rafael. De acuerdo con los científicos, se trata del registro más occidental de este animal encontrado hasta el momento.

Se cree que llegó a la provincia por antropocoria, es decir, transporte inadvertido por el ser humano en la movilización de carga. Fue hallado en un camión de madera proveniente de la localidad Eldorado, en Misiones, lugar donde su presencia es frecuente.

En Argentina se conocen alrededor de sesenta tipos de escorpiones agrupados en dos familias: Bothriuridae y Buthidae. En esta última, de las diez especies que la componen, cuatro son de importancia sanitaria, es decir, capaces de generar casos de escorpionismo (cuadros clínicos producidos por la picadura de escorpión): Tityus carrilloi, Tityus confluens, Tityus serrulatus y Tityus bahiensis.

Juan Marcos Jannello, biólogo e investigador del CONICET en el Instituto de Evolución, Ecología Histórica y Ambiente (IDEVEA, CONICET-UTN), y Carlos Ariel López, herpetólogo del Instituto Nacional de Medicina Tropical “Dr. Carlos Malbrán” de Misiones, registraron y caracterizaron el primer ejemplar de la especie.

Qué descubrieron de escorpión

La determinación taxonómica del ejemplar se realizó mediante la observación de los caracteres morfológicos externos y patrones de coloración disponibles en la literatura.

El animal encontrado posee telson con apófisis subaculear, tubérculo subaculear fuerte y espinoideo, cuerpo de color café oscuro, patas amarillo-rojizo y pedipalpos color café rojizo (ambas estructuras con manchas oscuras), metasoma de color marrón oscuro a negruzco en su mayoría intercalado con pocas manchas de marrón rojizo, pinzas delgadas y largas, la tibia de pedipalpo presenta márgenes aserrados y un largo de 4,4 cm.

Los especialistas aclararon que el registro de algunos individuos de una especie exótica no implica el asentamiento de poblaciones en una región, pero la constante expansión del comercio y el transporte inadvertido por el ser humano podrían cambiar esta situación.

“Si aumenta el flujo de casos y cambia el ambiente, podrían establecerse. Este es el cuarto registro fuera de su área natural desde 2018, y el registro más occidental. Sin embargo, el registro de algunos individuos de una especie exótica no implica el asentamiento de poblaciones en una región“, detalló Jannello.

Y agregó: “Las características ecológicas de la especie encontrada no ofrecen las ventajas como especie invasora que poseen el resto de las especies de Tityus argentinas de interés médico, principalmente porque no se conocen poblaciones partenogenéticas. La partenogénesis es un mecanismo de reproducción asexual en el que un óvulo se desarrolla sin la participación de la célula sexual masculina. Esto quiere decir que un solo individuo se podría reproducir sin la intervención de otro, y no es el caso de esta especie. Por otro lado, la sinantropía (capacidad de una especie de adaptarse a las condiciones ambientales creadas o modificadas por la actividad humana) de esta especie parece ser ocasional y sus hábitos ecológicos distan de los observados en la región de Cuyo”.