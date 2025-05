Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas desestimaron las acusaciones y destacaron la legalidad de la licitación y posterior obra realizada por la comuna.

En la mañana del martes, el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, convocó a una conferencia de prensa para presentar los dictámenes oficiales que desmienten categóricamente las denuncias de irregularidades en el plan de embellecimiento de los accesos al departamento. Tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía de Estado de Mendoza ratificaron que no existieron anomalías en los procedimientos administrativos ni en los gastos destinados a la implantación de rosales y otras especies ornamentales.

Molero no solo mostró la documentación oficial —a disposición de la prensa y del Concejo Deliberante—, sino que también apuntó con dureza contra los concejales que impulsaron la denuncia. “No se produjo ninguna vulneración a los principios rectores del procedimiento licitatorio”, cita el intendente del dictamen de la Fiscalía de Estado. “No se observa cuál es el interés jurídico que ostentan los denunciantes al cuestionar este procedimiento”, agregó, reforzando la idea de que el trasfondo fue estrictamente político.

Para el jefe comunal, el caso revela una peligrosa combinación de irresponsabilidad, ignorancia administrativa y oportunismo. “Con solo un 3% de batería y un asesor rentado que edite un videíto, lograron generar un gasto enorme al Estado. Tuvieron que venir auditores 300 kilómetros para contar planta por planta. Todo por mentiras”, disparó Molero.

El mandatario destacó que la denuncia, además de carecer de fundamentos, tuvo un alto costo institucional. “El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, órganos de control por excelencia, fueron movilizados innecesariamente por afirmaciones falsas. Eso se paga con recursos públicos que deberían estar destinados a obras y servicios, no a desmentir campañas de desprestigio”.

Molero fue más allá e instó a capacitarse si realmente quieren cumplir su rol de contralor. “No sirve un control ejercido por quien no sabe leer un expediente. No sirve que gasten el tiempo del Estado y el dinero de todos para armar una narrativa basada en la mentira. Nosotros necesitamos concejales que controlen con responsabilidad, no que dañen la institucionalidad”.

Además, el intendente dejó en claro que los proyectos de embellecimiento y mejora urbana no solo continuarán, sino que se fortalecerán. “Esta administración no se va a detener por chicanas políticas. Tenemos una ciudad que estamos transformando con fondos propios, con gestión eficiente y con un plan de desarrollo integral. Lo vieron todos, incluso el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, que ya se llevó proyectos clave como la costanera del río, el parque central y los pórticos de ingreso”.

Molero remarcó que el embellecimiento urbano no es un gasto frívolo, sino parte de una estrategia de desarrollo territorial: “queremos una ciudad más ordenada, más limpia, más iluminada. Eso atrae inversiones, turismo, mejora la autoestima colectiva y genera empleo. Lo hacemos por y para los alvearenses”.

En el cierre, destacó: “no vamos a contraatacar con denuncias falsas ni buscar silenciar a nadie. Pero sí vamos a exigir responsabilidad. El prestigio o desprestigio de un funcionario se construye todos los días. Nosotros vamos a seguir trabajando. Los concejales tienen una oportunidad: capacitarse, elevar el nivel del debate y controlar con seriedad. Porque nivelar para abajo le hace daño a toda la comunidad”.