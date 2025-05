En conferencia de prensa, señaló que se intervendrán rutas nacionales estratégicas y, una vez concluidas las obras, se implementará un sistema de peajes para asegurar el mantenimiento. También pidió compromiso de los municipios en la planificación urbana.

El Gobernador Alfredo Cornejo brindó este jueves una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas vinculados a la gestión provincial, la economía nacional, obras de infraestructura vial y el calendario electoral.

Elecciones provinciales: “Vamos a usar todos los plazos legales, no hay apuro”

Consultado sobre la posible unificación de las elecciones provinciales con las nacionales, Cornejo aclaró: “En octubre hay elecciones en Mendoza, pero son solo para diputados nacionales. No hay PASO y eso ya está firme. Aún estamos a tiempo de convocar elecciones provinciales para el mismo día, pero si no lo hacemos, las elecciones para legisladores y concejales serán en 2026, porque sus mandatos terminan el 1 de mayo de ese año”.

De esta manera, detalló: “No tenemos una decisión tomada todavía, y vamos a usar todos los plazos legales que tenemos, que son largos”. Y remarcó: “No está atado a lo que haga CABA, como se ha especulado. De hecho, ya hubo varias elecciones provinciales antes que esa, y cada provincia tiene sus particularidades”.

Respecto del impacto económico y político del clima electoral, el Gobernador reflexionó: “A Mendoza lo que más le conviene es que la economía nacional se estabilice. Necesitamos que baje la inflación, que haya inversión y empleo. Eso también tiene que ver con la política. Que haya previsibilidad ayuda a que quienes tienen capacidad de ahorro lo inviertan, y a que quienes no pueden ahorrar lleguen a fin de mes. Por eso, todo lo que dé estabilidad, incluyendo elecciones ordenadas, es beneficioso”.

Controles de alcoholemia: “No hay privilegios para nadie”

Sobre el caso de un concejal de Guaymallén que dio positivo en un test de alcoholemia, el mandatario mendocino fue categórico: “Estamos muy comprometidos con los controles de alcoholemia, y en Mendoza no hay privilegios para nadie. Que un funcionario maneje alcoholizado es un pésimo ejemplo. Está mal para cualquier persona, pero mucho peor para un funcionario público”.

Cornejo respaldó al intendente de Guaymallén en su postura al mencionar que “ha estado muy bien en sugerir que debía renunciar. No tiene sentido que se le tenga que pedir. Si no ve la gravedad del hecho, está equivocado. Nadie debe manejar con más de 0,5 de alcohol en sangre, sea o no funcionario”.

Rutas nacionales: “Vamos a hacernos cargo, aunque sea un esfuerzo provincial”

Durante la conferencia, el Gobernador volvió a referirse al anuncio de las mejoras de las rutas nacionales al reafirmar que “es una decisión trascendente para la provincia. Estamos hablando de rutas fundamentales como la 40, que recorre Mendoza de norte a sur, o la 7, que la cruza de este a oeste. También vamos a intervenir en la 143, que conecta San Rafael con Pareditas. Son vías estratégicas para la producción, el turismo y el desarrollo”.

El Gobernador fue crítico con la gestión nacional de estas vías al sostener “que esas rutas no son competencia provincial, pero igual debemos hacernos cargo porque la Nación no lo hace. Hay puentes tirados desde hace más de 20 años. Es una vergüenza que la obra de la Ruta 40, desde el Aeropuerto hasta Lavalle, esté parada desde hace tanto. Y lo que es peor: están empezando a usurpar terrenos de nuevo”.

Peajes: “No vamos a cobrar hasta que las obras estén terminadas”

Sobre el financiamiento de estas obras, Cornejo confirmó que se utilizará el Fondo del Resarcimiento, y que se incorporará un sistema de peaje cuando las mejoras estén finalizadas.

“Quiero ser claro, no vamos a cobrar peaje hasta que las obras estén hechas. Vamos a financiar con el fondo de infraestructura, que será como un crédito para Vialidad Provincial. Luego, sí, incorporaremos el cobro de peajes, regulado por la Provincia”, detalló.

Sobre el valor del peaje, el Gobernador explicó: “Todavía no se puede definir un valor. Dependerá del costo de cada ruta y del tránsito que tenga. La Ruta 7, por ejemplo, tiene muchísimo más flujo que la 143, entonces no se puede aplicar la misma lógica”.

Cornejo también anticipó que habrá telepeaje en zonas urbanas como Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo: “No vamos a poner casillas porque sería inviable. Estamos trabajando con los equipos de Infraestructura y Vialidad y con los municipios para que las colectoras estén bien conectadas y expeditas”.

En este sentido, el Gobernador Cornejo cuestionó la falta de planificación urbana en algunos municipios y la aprobación de barrios privados sin exigir obras complementarias. “Los municipios han dado factibilidades sin preocuparse por la planificación. Eso colapsa las rutas. No puede ser que la gente se suba a la ruta para ir de un barrio a otro. Por eso necesitamos que los intendentes exijan calles alternativas y calles colectoras”, subrayó.

Variante Palmira y corredor internacional: “Vamos a ordenar la logística y liberar el acceso a la Ciudad”

Finalmente, el Gobernador habló sobre la variante Palmira y el corredor internacional: “Vamos a poder decir que los camiones internacionales ya no entrarán a la ciudad de Mendoza. Queremos que la logística se ordene entre el PASIP, el Puerto Seco y la nueva variante. Estamos trabajando en eso con los municipios”.

Cornejo aclaró, sin embargo, que la licitación del corredor internacional está en manos de la Nación: “Es una facultad nacional. Nos han pedido información, pero no participamos en la licitación. Aun así, seguimos colaborando para que las decisiones se tomen con conocimiento local”.