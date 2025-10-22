¿DÓNDE VOTO? CONSULTÁ EL PADRÓN LEGISLATIVO

En el caso de la provincia de Mendoza, se desarrollará una nueva jornada de elecciones legislativas donde se renovarán bancas del Congreso Nacional. Para saber dónde debe votar cada elector, la Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó oficialmente el padrón electoral definitivo que puede consultarse más abajo.

Dónde voto 2025: consultá el padrón electoral de Mendoza

El padrón electoral puede consultarse mediante la página oficial de la Cámara Nacional Electoral. Aquí, el buscador para saber dónde se vota:

La página web oficial cuenta con un apartado para reclamos, ante la detección de cualquier error.

Las personas habilitadas para votar tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón electoral definitivo publicado por la Justicia Electoral.

Elecciones 2025: qué se vota en Mendoza el 26 de octubre

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tienen como principal objetivo la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el caso del Senado Nacional, hay tres senadores por provincia, dos por el partido que obtuvo mayor cantidad de votos y uno por la agrupación que logró el segundo lugar en cantidad. Pero en Mendoza no se renovarán senadores durante este turno electoral.

En cambio los votantes mendocinos sí deberán elegir nueve diputados nacionales cuando asistan a las urnas el 26 de octubre.

En Diputados subsiste otro tipo de sistema proporcional, que exhibe una mayor complejidad. Este sistema, llamado D’Hondt, reparte las bancas por provincia de acuerdo a su población.

Esto permite que, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires tenga 70 diputados nacionales y Tierra del Fuego sólo 5. Respecto de todas las provincias, renuevan la mitad de sus diputados nacionales cada 2 años.

Por último, los mendocinos también votarán concejales que se integrarán a los Concejos Deliberantes de los departamentos. Será, en definitiva, una instancia de renovación de la representatividad con efectos directos sobre la política nacional, provincial y municipal.