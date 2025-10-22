Un accidente de tránsito se registró este miércoles alrededor de las 14:30 horas en la intersección de Avenida Libertador Norte y calle 25 de Mayo.

Según informaron desde Comisaría 14°, el hecho ocurrió cuando el conductor de un Suzuki Swift, identificado como P.I., de 33 años, circulaba por Avenida Libertador Norte en dirección de sur a norte y se detuvo en el semáforo. En ese momento, una mujer de 56 años, identificada como R.O., que conducía una motocicleta Motomel 110 c.c., transitaba de este a oeste y colisionó contra el automóvil detenido.

Como consecuencia del impacto, la motociclista resultó con politraumatismos leves, fractura de radio y esguince de tobillo derecho. Fue asistida por personal médico en el lugar y posteriormente trasladada al hospital, donde quedó internada para su recuperación.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito para ordenar la circulación vehicular y realizar las pericias correspondientes que permitirán establecer las causas del siniestro.