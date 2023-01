Los aluviones provocados por tormentas el último fin de semana acarrearon una serie de inconvenientes en las rutas nacionales 40 y 145, en el departamento de Malargüe. El ingeniero Ariel Godoy, quien está a cargo de la jefatura del cuarto distrito de Vialidad Nacional brindó detalles. ‘Se trata de una alcantarilla de caño, provisoria, de tres metros de diámetro; no es un puente como salió publicado en diferentes medios.

Es una alcantarilla que se dejó colocada en forma provisoria para hacer el futuro puente sobre la Ruta 40 en el sector de Bardas Blancas. El caudal que bajó por el arroyo fue inusual y se llevó una parte de esa estructura, que es de metal. Estamos estimando recuperarla porque no alcanzó a llegar al Río Grande, y estimamos que la podemos volver a colocar nuevamente en su lugar y dejar la alcantarilla en forma provisoria hasta que se libere la situación que tiene detenida la obra. Esa situación es judicial, y está detenida desde el año 2018. La empresa adjudicataria tuvo problemas ya desde el año 2015 comenzó a tener inconvenientes financieros. En 2017 y 2018 se intentó realizar una transferencia hacia la empresa Chediack S.A. pero no fue posible. La adjudicataria estaba en convocatoria de acreedores y desde esa situación no podía liberar la obra. Ese tema, quizás por error o por la intención de apurar las cosas, terminó saliendo mal. Creemos que se está a las puertas de que eso se libere para que se continúe con la obra, por lo menos en la traza que tenemos desde Bardas Blancas hasta La Pasarela’.



Quienes deseen o necesiten transitar por la zona, deben tener en cuenta que ‘hubo dos lugares afectados en forma fuerte en la Ruta 40, y dos sectores en la 145, que conduce al Paso Pehuenche. Este paso está siendo utilizado como alternativas a Libertadores para la gente que va a Chile y el domingo a las dos de la mañana fue liberado. Había gente que quedó bloqueada entre Las Loicas y Bardas Blancas por dos aludes que se generaron en la zona donde se iba a construir el dique Portezuelo del Viento, y también un poco más arriba primeramente, se liberó una mano y el lunes toda la calzada; también la ruta quedó liberada en el lado chileno. Por lo tanto, en la Ruta 145 tenemos circulación normal, aunque deber estar prevenidos porque en cualquier momento podemos tener nuevamente situaciones climáticas que provoquen aluviones sobre la calzada’ explicó Godoy.

Continuando la entrevista dijo que ‘En cuanto a la ruta 40, la alcantarilla se rompió solamente en una parte y quedó un tramo de cinco metros de ancho que permite la circulación de vehículos liviano en una sola mano; también pueden pasar algunos vehículos pesados, pero con una velocidad muy restringida. Estamos tratando de articular con la policía, o gendarmería, para que eso sea regulado. Mientras tanto ya estamos trabajando en la recuperación de la parte de la alcantarilla que se fue para volver a colocarla en el lugar con el movimiento de suelos correspondiente. Concretamente puedo decir que se puede circular por la 40 hacia el sur. El otro lugar de la ruta en que hemos tenido problemas es en la zona de Mechenquil donde hubo también un flujo de detritos con acumulación de barro en casi dos kilómetros de la ruta y eso estaba este martes liberándose’.