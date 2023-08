Desde agosto y hasta fin de año, se llevarán a cabo varios eventos en tierras porteñas. Con diferentes temáticas, se podrán degustar más de 1000 etiquetas. Un repaso por cada una de las iniciativas para marcar en el calendario.

Más allá del contexto económico y la inflación, que también castiga al sector vitivinícola, la industria se prepara para mostrar lo mejor que tiene a los consumidores y turistas que visiten la Ciudad de Buenos Aires, desde ahora y hasta fin de año. Es que se llevarán a cabo varios grandes eventos alrededor de la bebida nacional.

Y si bien la tendencia de consumo es decreciente, y la cosecha 2023 fue una de las más magras de la historia, las bodegas no se pueden quedar de brazos cruzados esperando a que cambie el viento: deben salir a fomentar las ventas.

En ese sentido, las ferias de vinos aún son una de las mejores maneras de hacer conocer las etiquetas. Porque es una forma de acercar las bodegas al consumidor, justo en el centro de consumo más importante que tiene el país, en donde la apuesta por la gastronomía y todos sus atractivos son cada vez más protagonistas.

¿Qué es una feria de vinos y qué se puede hacer en ella? Ante todo, conocer vinos y disfrutar los ya conocidos. Pero se puede ir mucho más allá, aprovechando cada una de esas ocasiones para aprender más de cada temática y así conocer mucho sobre vinos orgánicos, etiquetas de alta gama y de pequeños productores, o bien conocer en persona a los hacedores más importantes.

Cabe destacar que, si bien hay enólogos y hacedores reconocidos, en el Viejo Mundo -donde los vinos se hacen hace siglos y de la misma manera- los personajes no son tan protagonistas, sino más bien técnicos necesarios para la elaboración. Y la gran mayoría de ellos no tiene lugar para la experimentación o la búsqueda de los mejores lugares y técnicas para lograr los mejores vinos, simplemente porque ya los han logrado. Mientras que en el Nuevo Mundo está todo por hacerse, y Argentina no es la excepción.

Cuáles son las ferias de vinos que se vienen y cómo aprovecharlas

Desde hace nueve años se realiza la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables, el encuentro que reúne las bebidas más sustentables del país: desde vinos orgánicos y biodinámicos certificados, hasta vinos naturales y con Comercio Justo. La cita es, como siempre, en la Botica del Ángel este viernes 4 y sábado 5 de agosto, de 19 a 23 horas.

Además del acceso a charlas sobre enología y sustentabilidad, la entrada incluye libre degustación de vinos y acceso total a la casa-museo creada por Eduardo Bergara Leumann, la cual rinde homenaje al arte argentino en todas sus expresiones.

La semana siguiente, llegará por primera vez a la ciudad la destacada feria de vinos de Alejandro Vigil, que se desarrollará los días 9 y 10 de Agosto en Alvear Icon Hotel (en CABA).

En esta edición de Chachingo Wine Fair participarán 57 bodegas de todo el país (Mendoza, San Juan, Salta, la Rioja y Catamarca), siendo que esta feria itinerante fue creada por el winemaker junto a su esposa María Sance y Fernando Gabrielli en 2017.

Enólogos de la talla de Héctor Durigutti, Silvio Alberto, Santiago Mayorga Boaknin, Ariel Angelini, Matías Prieto, Thibaut Delmotte, Pepe Reginato, Rogelio Rabino, Andrea Ferreyra, Jorge Rubio, Juan Pablo Solís, Juan Roby, Estela Perinetti, Pablo Cúneo, Marcelo Pelleriti, Alejandro Sejanovich, Mariana Onofri Wines, Alejandro “Pepe” Martínez, Agustina Hanna, Mariano Di Paola, Germán Di Césare, Iduna Weinert y Sebastián Zuccardi, ya confirmaron su asistencia.

Con la consigna de celebrar el vino, el sábado 12 de agosto de 15 a 20hs, llega la 14ª edición del recorrido de vinos más esperado. En esta ocasión El Vino Celebra llega al barrio de San Telmo. Un evento pensado para celebrar, disfrutar y conocer más acerca de la industria vitivinícola de nuestro país, un encuentro donde se podrá disfrutar del vino, la gastronomía y su cultura. Un especial recorrido por diferentes stands ubicados en distintos puntos (restaurantes, vinotecas, hoteles, entre otros) de este pintoresco barrio porteño, copa en mano, acompañado de buena música y ricas tapas. La cita será desde las 18h.

Antes que finalice agosto, llega la 7°edición de Alta Gama Buenos Aires, el encuentro más esperado por los consumidores de vinos de lujo. Un evento único y sofisticado, con las bebidas más exclusivas del mercado local, las que se podrán disfrutar copa en mano recorriendo los stands de diferentes bodegas de Argentina y el mundo. La cita será jueves 24 y viernes 25 de 18 a 23h, en el Palacio Paz.

Por su parte, la FERIA MAPPA (Mercado Argentino de Productores y Productos Agroalimentarios), vuelve del 1 al 3 de septiembre (de 12 a 23) en El Dorrego, Zapiola 50 (CABA). En el espacio “Probemos Vinos” habrá más de 100 vinos para degustar, etiquetas de bodegas especialmente seleccionadas e invitadas, con el fin de visibilizar regiones, historias, familias y estilos no tan difundidos.

Incluso, habrá para degustar y comprar vinos que provienen de todas las zonas vitivinícolas del país, desde el NOA hasta la Patagonia. Además, en el Wine Bar habrá más de 200 etiquetas para sentarse a disfrutar por copa, acompañando alguna de las propuestas gastronómicas de los reconocidos chefs que se lucen con los productos regionales de la feria.

En tanto, en noviembre, llega nuevamente Ligier Experience, un evento muy exclusivo en el que entregarán con la compra de la entrada una Gift Card por el mismo monto para comprar vinos y, como obsequio, una copa de cristal (Riedel). Serán solo 25 bodegas elegidas ofreciendo sus mejores vinos, también alguna de sus etiquetas en formato magnum (1,5l) o doble magnum (3l), y algún vino guardado, es decir de cosecha anterior.

Seguramente surgirán más opciones hasta fin de año para que los consumidores sigan conociendo más de los vinos que más les gustan. Sabiendo que la calidad del vino nacional está en su mejor momento.