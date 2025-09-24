El próximo 4 de octubre a las 17 horas, en el Mercado Municipal de General Alvear, se llevará a cabo la presentación de “Raíces”, el nuevo libro de Daniel De Monte, una obra que reúne poemas y relatos profundamente ligados a la vida del autor.

Así lo expresaba el auto local en conferencia: ‘todos tenemos raíces de las cuales nacen árboles maravillosos y otras veces no tanto. Este libro refleja mucho de mi infancia, adolescencia, juventud y adultez, especialmente en Bowen, y algunos otros lugares que tuve la suerte de conocer’.

El libro surge de una recopilación de textos escritos en distintos momentos de su vida, donde conviven recuerdos, imágenes y reflexiones que, aunque con recursos literarios, mantienen un fuerte vínculo con la realidad.