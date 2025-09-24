De cara a la primera edición de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, desde el área de Seguridad del municipio se anunciaron medidas preventivas y de organización para garantizar que el evento se desarrolle en un marco familiar y seguro.

En diálogo con FM VIÑAS, el coordinador de Seguridad, Luis Alcaino, y el director de la Policía Municipal, Sergio Agostini, detallaron los operativos que se implementarán durante los días de festejo.

Entre las disposiciones más importantes se destacó que los asistentes podrán ingresar con equipo de mate y reposeras, pero no estará permitido el ingreso de bebidas alcohólicas al predio. Además, se recomendó llevar las entradas en mano para evitar aglomeraciones en los accesos.

En materia vial, Alcaino informó que se realizarán cortes y desvíos de tránsito para priorizar la seguridad de los peatones. Los puntos de cierre estarán ubicados en la rotonda del Monumento al Agua, en calle 7 y 188, y en calle 7 y G. También se dispuso un desvío de camiones por Silvio Tricherry, diagonal Pellegrini y hasta las 5 Esquinas, con el fin de descongestionar la zona.

Respecto a los ingresos vehiculares, se aclaró que solo podrán acceder al predio quienes cuenten con entradas, aunque dentro se mantendrán sectores habilitados para estacionamiento, como ocurre habitualmente.

Por otra parte, se realizarán controles preventivos con alcoholímetros para reforzar la seguridad vial. “Queremos que esta fiesta sea para disfrutar y volver a casa en paz. Por eso pedimos a la comunidad que colabore con la figura del conductor designado”, señaló Alcaino.

Finalmente, Agostini resaltó que los operativos se llevan adelante en conjunto con la Policía de Mendoza, y que desde hace tres meses se viene trabajando en la planificación para asegurar el normal desarrollo de todas las actividades de la fiesta.