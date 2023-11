La presidente del HCD, Mabel Uccelli, dio detalles de las notas recibidas por parte de los ediles que asumirán el próximo 4 de diciembre.

Carlos Zalazár, Gisella Bello, Néstor Ortega, Mirta Martínez y Florencia Escartín resultaron electos concejales en las últimas Elecciones Municipales, por lo tanto desde el lunes próximo formarán parte del Honorable Concejo Deliberante.

En las últimas horas las actuales autoridades del cuerpo recibieron el pedido de creación de unibloques, sobre ello Mabel Uccelli fue clara “esas notas no deberían haber sido presentadas con antelación ya que serán concejales desde el momento en que juran. Desde entonces, podrán presentar una nota para que luego de su jura puedan puedan dar a conocer la apertura del bloque, cómo se llamará y quienes lo conformarán”. Según explicó la edil, “por el momento las notas presentadas no tienen validez porque no son concejales que han tomado juramento”.

Otro detalle a tener en cuenta es que, desde el 4 de diciembre, Uccelli dejará de presidir el cuerpo por lo que las notas deberán ir dirigidas a Raquel Yunes, quien será la nueva autoridad de la institución hasta el 28 de febrero.

En cuanto a las notas ya presentadas señaló que “una viene por parte de la agrupación política ‘La Unión Mendocina’ y lleva la firma de dos personas. La otra nota lleva la firma de una concejal perteneciente a esa fuerza quien, aparentemente ya no sería parte de la misma”. Al conformarse un interbloque, la edil podrá disponer de un espacio propio y solicitará personal.

“La apertura de un bloque va en contra sentido de lo manifestado del Presidente Electo, Javier Milei, en donde se habla de un fuerte achique del Estado”, reflexionó finalmente Mabel Uccelli.