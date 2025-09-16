El intendente Alejandro Molero, acompañado por el director de Turismo Gustavo García y referentes de la Cámara de Comercio, realizó una recorrida por la obra de la Costanera Centro, uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de los últimos años en General Alvear.

En diálogo con FM VIÑAS, Molero destacó que los trabajos se encuentran en una etapa clave: “Estamos avanzando con la infraestructura básica, con los dos puentes en ejecución y con el tendido eléctrico a cargo de la Cooperativa, que permitirá iluminar toda la avenida hasta el Río Atuel y abastecer a los futuros paradores y espacios de esparcimiento”.

La primera etapa del proyecto contempla el desarrollo de 800 metros de costanera, con la construcción de 35 quinchos y 15 sombrillas, además de churrasqueras, sanitarios y mobiliario para el disfrute de los vecinos. El objetivo es que este nuevo espacio recreativo esté disponible para el próximo verano.

El intendente explicó que, tras la finalización de los puentes, se avanzará en la consolidación de la arteria de la avenida Alvear Oeste, con miras a su pavimentación a principios del próximo año, lo que dará continuidad vial hasta el río.

Además, Molero subrayó que el proyecto forma parte de un plan integral que conectará el circuito con el Club 8 de Noviembre y el balneario municipal, generando un corredor recreativo con propuestas de salud, deporte y turismo.

El jefe comunal también agradeció el aporte de la familia Iglesia, que cedió una arboleda histórica a todos los alvearenses: “Es un gesto que beneficia a la comunidad entera, porque no se trata solo de infraestructura, sino de sumar valor a un lugar que será uno de los más lindos para los vecinos y para quienes nos visiten”.

El desarrollo de la Costanera Centro prevé, además, la participación del sector privado mediante la concesión de servicios gastronómicos y turísticos, consolidando así un espacio que promete convertirse en un nuevo polo de atracción para General Alvear.