Tal como estaba previsto, en la jornada de hoy se llevó a cabo el cierre del Octubre Rosa, organizado por el Centro de Salud del barrio El Caldén, en conjunto con equipos interdisciplinarios del Área Sanitaria departamental.

En la plaza del barrio se expusieron los trabajos de información y prevención de los distintos Centros de salud e instituciones de Alvear, como ALCEC. Además, se realizó toma de PAP a demanda, test de HPV y orden de consulta y turno para mamografías.

Se acercaron mujeres del barrio y zonas aledañas como así también representantes de la Unión Vecinal El Caldén y AMAF.

Las charlas estuvieron a cargo del Dr. Pérez Serrano, la psicóloga Yanina García, la nutricionista Gisela Dezarnaud, la Obstetra Julieta Lesik, y el testimonio de Analia Tumas (ALCEC) e Iris Meriño, vecina del barrio y paciente en recuperación de cáncer de mama.