La propuesta la planteó el propio titular de YPF, Horacio Marín, quien en declaraciones a la prensa aseguró que están buscando inversores internacionales para desarrollar el tren que pasaría incluso por Neuquén y Cipolletti.

El proyecto del tren a Vaca Muerta habla de 90 kilómetros de vía nueva, la renovación de 180 kilómetros y el mejoramiento de otros 386, que mejorarían las exportaciones y la producción de crudo y gas.

SIN EL SUR MENDOCINO

Este tramo echaría por tierra la propuesta que se realizó alguna vez para recuperar el trazado del sur mendocino desde Malargüe y San Rafael, pasando por Alvear y -desde allí- la traza del Sarmiento hasta Realicó, General Pico y el puerto de Bahía Blanca.

La minería y el proyecto de Potasio Río Colorado hicieron que esa propuesta tome impulso, incluso con intereses de financiamiento chino mediante el consorcio Unión Pacífico.

Tampoco genera novedades sobre el proyecto “Meridiano 68” que propone salir desde Jachal en San Juan cruzando toda Mendoza hasta San Rafael y Alvear, para luego seguir por Neuquén (llegando a Rincón de los Sauces y Añelo) y desde allí a Bahía Blanca

Diario San Rafael.