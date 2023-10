El viernes en la tarde se desarrolló una manifestación en el centro sanrafaelino del que participó un grupo de alrededor de 50 productores de diferentes puntos de ese departamento, que han sido víctimas del robo de caballos, vacas y de otros animales y distintos bienes. Aseguran que falta seguridad y consideran cierta “discriminación” por parte de la política hacia los distritos.

Tras distintos hechos de inseguridad sufridos, este importante grupo de productores decidió decir “basta”, y manifestarse en el centro sanrafaelino (algo extraño o pocas veces visto al menos). Algo que desean exigir es que las autoridades judiciales, policiales y políticas, se comprometan a encontrar soluciones en este tema o que, de lo contrario, dejen sus cargos.

“Nos dejamos estar y decimos ‘no importa, ya pasó, ya me lo mataron o ya me lo robaron’ (al animal), pero así como roban un caballo mañana nos van a entrar a la casa y van a violar a Dios y María Santísima. Tenemos que cortar con la delincuencia, tenemos que cortar, pero unidos y conscientes de lo que estamos haciendo”, dijo Pedro Jesús Siri, en diálogo con sus pares presentes.

Si bien era sabido por distintos sectores del Gobierno Municipal que ellos se manifestarían, no se acercó nadie. “Nosotros tenemos que unirnos, y como dicen los políticos ‘codo a codo’, nosotros tenemos que unirnos espuela con espuela para salvar nuestros caballos y vacas”, agregó

Son conscientes de que, de estar armados, en algún momento van a terminar asesinando a un delincuente, pero aclaró que no quieren llegar a eso. “¿Es necesario llegar a eso? No, no es necesario, y ellos, los políticos, son nuestros empleados porque gracias a que pagamos los impuestos de una u otra manera, ellos cobran el sueldito por estar sentados atrás de un escritorio”, criticó Siri y resaltó que “la unión hace la fuerza”. “Yo no puedo pechar el camión, pero entre todos podemos, y va a arrancar, va a andar bien, pero hay que buscar la forma legal”, aseguró metafóricamente.

Además, Siri apuntó que vive en una finca y que ante los reiterados hechos decidió hacer esta convocatoria, ayudándose por los centros tradicionalistas y con personas que conoce por la producción de animales. “Muchas gotitas rebalsaron el vaso, porque vemos que los funcionarios no se ponen las pilas, vemos que la policía no tiene posibilidades desde hace años, y también vemos la ‘puertita giratoria’, sabemos quiénes son, sabemos quién está faenando pero se mira para otro lado”, expresó. Al mismo tiempo, considera que hay algo de “discriminación” en la política respecto de los distritos. “Yo puedo mostrarle en la zona en la que vivo, cómo están las banquinas, las calles, los alumbrados; tenemos que comprar nosotros el alumbrado, porque ‘los distritos no somos de San Rafael’ (sic), yo tengo documentación que lo prueba”, alegó.