La edición más exitosa hasta ahora, donde se reunieron casi 160 corredores desde la comuna local agradecieron a todos los corredores por su dedicación, y esperan con ansias futuras ediciones para seguir celebrando el espíritu deportivo y la pasión por el atletismo

Tras la gran convocatoria que tuvo la carrera, el Director de Deportes departamental, Jorge Páez, realizó un balance sobre la misma: ‘la verdad que muy contento por tener un récord de inscriptos de 160 personas que dieron comienzo a esta carrera, ha venido gente de muchos lados y nuestros vecinos de San Rafael que han llenado de colores también las calles alvearenses, queda agradecerle a todos por ser parte de estos eventos que organizamos’

Luego de la carrera se hicieron presentes las voces de los ganadores, en primer lugar el ganador Jorge «Kiki» Cerda, atleta sanrafaelino ganador de los 12K de Alvear, conto su experiencia en la competición: ‘primera vez que corro los 12Kr, una carrera bastante exigente, muy linda la organización, agradezco a mi sponsor, preparador físico y familia por el apoyo’

En el podio no podía faltar la presencia de la gran atleta alvearense, Lorena Cuello que se llevo el primer lugar en la categoría femenina: ‘la verdad que contenta de poder estar participando de nuevo de los 12K. El año pasado no pude estar por una lesión, así que hace dos años que no la corría, hoy me he quedado con el primer puesto y con mi mejor marca en esta carrera, fue una carrera dura porque nos tocó un poco de viento en contra, el viento se había puesto un poco pesado y me costaron algunas partes y me tocó quedarme sola, contenta con el ritmo, la verdad que la pude a la vez disfrutar también’