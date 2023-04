El pasado domingo se realizó la tercera edición de «Peatonal en tu Barrio», y fue el turno del barrio «Costa del Atuel».

«Estamos contentísimos porque la gente nos hace saber que los domingos a la tarde por ahí no había mucha actividad», expresó la Directora de Cultura, Liana Piedrafita y agregó «la gente está muy contenta, le damos lugar a los artistas como los pequeños de ‘Alas del Viento’, el ‘Grupo Herencia’, ‘La Onda Cuartetera’, y por supuesto hay gastronomía y artesanos».

La profesora Viviana Giccaria sostuvo que es muy importante poder trasladar estos eventos por el departamento. «Para nosotros con el programa ‘Alvear Baila’ es espectacular poder participar, poder arrimarnos a la gente y compartir un rato de movimiento y de alegría. Es genial poder arrimarle el deporte y la cultura para que también al vecino lo disfrute, lo sienta cerca y se puede ir haciendo parte de estas cosas que nos unen, que son nuestra cultura».

Los vecinos también hicieron notar su contente, en este caso fue Beatriz, vecina del Barrio Costa del Atuel, quien destacó «la verdad que esto no se ve desde hace muchos años, no lo vemos todos los días, espero que no se pierda la fiesta en los barrios».