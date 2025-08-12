En la noche del martes, un camión que transportaba garrafas quedó atrapado tras hundirse parcialmente en la calzada, en calle San Rafael al 900 aproximadamente.

Según las primeras informaciones, en el lugar habría existido una pérdida de agua que debilitó el terreno, provocando que cediera ante el peso del vehículo de carga.

Desde la Municipalidad de General Alvear emitieron un comunicado informando el corte total de tránsito en calle San Rafael, al sur de calle San Juan, debido al hundimiento. Se solicitó a los conductores utilizar vías alternativas hasta nuevo aviso.

Personal municipal y de servicios trabaja en la zona para evaluar los daños y realizar las reparaciones necesarias.