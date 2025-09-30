Un siniestro vial se produjo a las 16:50 horas de hoy en la Ruta Nacional 143, en jurisdicción de la Comisaría 14°. Una camioneta Toyota Hilux SW4 que se dirigía hacia el sur terminó a la orilla de un desagüe, aunque afortunadamente sus tres ocupantes solo sufrieron lesiones de carácter leve.

El incidente fue reportado inicialmente a través del 911 por automovilistas que circulaban por la zona, cerca del distrito de Carmensa. Al arribo del personal policial, se confirmó que el vehículo involucrado era conducido por Ernesto L. (76), quien viajaba acompañado por Ana P. (76) y Hernán M. (35).

Según la reseña preliminar, por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado. La camioneta se despistó de la ruta y terminó cayendo al lateral del camino, quedando detenida a la orilla del desagüe.

Los tres ocupantes de la Toyota Hilux SW4 fueron asistidos en el lugar y se determinó que sus lesiones son de carácter leve.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear, que determinará las causas exactas del despiste.