En la fecha personal de la División lucha contra el Narcotráfico Gran Mendoza, a cargo del Sr. Sub Comisario Ángel Méndez, hace entrega de tres canes de búsqueda de sustancia prohibida a personal de la División lucha contra el Narcotráfico San Rafael Sección Canes.

Tres canes de raza labrador de 1 años y medio de edad (can Barack pelaje negro, can Brutus pelaje dorado, can Bairo pelaje negro) de polmen. La cual se suma para tareas operativas, control terminal de ómnibus de la ciudad, control de rutas de ingreso y egreso a los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargue. Ademas de realizar tareas propias, en registros domiciliarios de las investigaciones que lleva personal de la lucha contra el Narcotráfico previstas por el Juzgado Federal de San Rafael.

Estos Canes se suman a los tres que actualmente cuenta esta dependencia policial (can Aquiles, can Anahí, can Artemiza de polmen) con varias intervenciones en búsqueda de sustancia prohibida en controles operativos de la zona sur.

Cabe destacar que a posterior de llevar a cabo su adaptamiento en San Rafael pasaran a cumplimentar servicio habitual y permanente, un can en base de la División P.C.N. General Alvear, y uno en División P.C.N. Malargue.