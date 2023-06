El futbolista sufrió un durísimo golpe en el partido contra Ferro de Pico por la fecha 3 de la Liga Pampeana, el sábado 13 de mayo.

“Fue todo muy difícil desde lo personal, en un principio me costó mucho tomar dimensión lo que había pasado, en el último encuentro con el Médico Cirujano pude entender realmente lo que había sucedido”, expresó Axel Barón y agregó “gracias a Dios las cosas salieron bien y hoy estoy en marcha con la recuperación”.

Sobre el accidente indicó que no recuera cómo sucedió, “sí recuerdo la jugada, con choques como sucede en cada partido, pero esa vez choqué con el paredón”, señaló y aseguró “obviamente el rival no tuvo mala intención, yo tuve la desgracia de haberme golpeado contra la pared”.

“Recuerdo haber quitado una pelota en el área, se me fue larga hacia la línea lateral. Cuando intento pegar el pelotazo quedé con un pie en el aire, el otro en punta y el cuerpo girado, el mismo delantero me choca”, relató el deportista y agregó “cuando abrí los ojos ya estaba en el hospital y el partido había parado”.

Ahora, llevando adelante su recuperación, expresó; “recibí muchos mensajes y llamados de amigos, conocidos y compañeros que tuve a lo largo del tiempo; eso hace saber que uno está presente en las personas a pesar del paso del tiempo”.

VOLVER AL JUEGO

“En la última conversación con el neurocirujano me dijo que había sido una desgracia con mucha fortuna, en muchos casos en situaciones similares terminaban peor”, explicó e indicó “hay que lograr que calcifique la parte del cráneo que está fracturada y a partir de ahí empezar a lograr los primeros movimientos de forma indicada por el médico, de forma progresiva para poder volver a entrenar en una forma más orientada al deporte”.

Por último, Axel Barón expresó “la charla con el cirujano y su explicación me hizo entender la gravedad, pero no considero que la forma de juego sea causante de mi lesión. Son situaciones que suceden en el deporte, tal vez por bruto, pero son realidades que no se pueden evitar. Solo queda tomar conciencia de que estas cosas suceden y entender que pudo ser un problema mayor”.