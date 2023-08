General Alvear propone distintas actividades para este fin de semana.

CINE TEATRO ANTONIO LAFALLA

Cartelera de Cine 2D

HABLAME: 20:00hs

Cartelera de Cine 3D

Tortugas Ninja: Caos Mutante: 17:00hs

Venta de entradas en boletería y Web: https://cineteatrolafalla.alvearmendoza.gob.ar/

Sábado 26 de agosto

Día nacional de la solidaridad

Día del vacunador y la vacunadora

Día internacional contra el Dengue

Día internacional del actor

Actividades

XVIII Congreso de Educación: “Aprender para transformar: una reflexión interdisciplinar sobre el pensamiento crítico” en Cine Teatro Antonio Lafalla.

8:30 a 9:30h Asistencia y Acreditación-

10:00 a 11:00 1° conferencia –Analía Forti

11:00 a 12:00h 2° conferencia – Damián Ortiz

12:00 a 13:00h 3° conferencia – Irene Juzsa – Lucia Vera

13:00 a 15:00h Almuerzo

15:00 a 16:00h 4° conferencia- Mónica Coronado.

16:00 a 17:00h 5° conferencia – Silvina del Pópolo

17:00 a 18:00h 6° conferencia – Mateo Salvatto

18:00 a 19:00h Break- Sorteo de premios.

19:00h Finalización

15 a 17:30h Encuentro femenino de Mini Básquet, Categorías: pre mini y mini, en Polideportivo Deportistas Alvearenses.



Domingo 27 de agosto

Día de la radiodifusión argentina

Actividades

Liga Sureña de Vóley en Polideportivo Deportistas Alvearenses, horarios de partidos:

10h Municipalidad Alvear Vs Deportivo Argentino

12h Deportivo Argentino Vs Huracán

14h Municipalidad Alvear Vs Huracán

15h Festejo Día de las Infancias en Parque Pueblo Luna de Alvear Oeste.