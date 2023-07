A una semana del intenso temporal causado por las abundantes precipitaciones, continúan los inconvenientes para poder cruzar desde Mendoza hacía Chile y viceversa. De todas formas, se espera que para la próxima semana (según informaron las autoridades del país transandino) el Paso Internacional Los Libertadores quede habilitado.

En cuanto al paso fronterizo Pehuenche, la situación es mucho más compleja y se anunció un corte por tiempo indeterminado. Las últimas noticias que se conocieron tienen que ver con que se trabaja en esa zona y que continúan los relevamientos de los daños causados por las persistentes lluvias del último fin de semana.



«Se está realizando un diagnóstico inicial por parte de la Área de Ingeniera de la Dirección de Nacional de Vialidad. El relevamiento comprende toda la traza de la ruta con el objetivo de conocer el estado en el que se encuentra. Este jueves se iban a presentar dos ingenieros más para hacer en forma conjunta las evaluaciones correspondientes y tener datos más certeros de esta situación», explicó el licenciado Pablo Cabrera, coordinador del Centro de Frontera Pehuenche.

«Si bien nosotros nos referimos a los daños ocurridos sobre la ruta nacional 145, también hay que tener en cuenta los deterioros que sufrió la ruta 115 del país vecino. En esta última se están haciendo algunos trabajos y hay algunas cuestiones un poco más críticas, debido a que por una cuestión geográfica Chile ha sufrido más el temporal que nosotros», amplió en relación a lo que ha ocurrido.

Después, fue consultado acerca de si el daño que se produjo sobre la ruta 145 se podría haber evitado a través de obras de mayor envergadura de protección. «No soy ingeniero civil y no puedo emitir esa clase de juicio, sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunos sectores el caudal del agua superó la media, incluso precipitó hasta 50 veces más de los valores que se tenían registrados. Las personas que viven en el paraje Las Loicas nos dijeron que nunca en su vida vieron crecer tanto los ríos. Mi conclusión es que esto es producto del cambio climático global y uno de los efectos de El Niño. Quizás cuando se diseña la ruta, no se tienen en cuenta estas variables, ya que no se sabe cuál es la magnitud de estos fenómenos que acontecen debido a la variación global del clima de la Tierra», argumentó Cabrera.

A su vez, se refirió a los plazos estipulados para solucionar distintos problemas que repercuten en la conectividad del sur mendocino. «En el presupuesto 2023 se contemplaron algunas obras vinculadas con la ruta nacional 40. Ahora, a diferencia de otros temas, observé que con el paso Pehuenche desde el primer día todas las instituciones se han abocado a buscar una solución. La única verdad es la realidad y desde el primer día estamos trabajando sobre esta situación», aseguró el coordinador del Centro de Frontera Pehuenche.

«Lo primero que se va a realizar es hacer alguna contención con el fin de asegurar lo que tenemos aún de ruta, para luego empezar con los trabajos de mejoras. En ese sentido estoy tranquilo, porque veo que se está trabajando», manifestó Pablo Cabrera, y siguió destacando el trabajo que se está llevando adelante para solucionar esta problemática. «La idea es buscar todo el apoyo para poder dar una pronta respuesta a este problema. Estamos en permanente contacto con las autoridades de Vialidad Nacional para comenzar lo más rápido que se pueda con las obras, pero hay que tener en cuenta que estamos en pleno invierno y se han pronosticado varios temporales que van a limitar un poco los trabajos. Lo que se pretenden es aprovechar las ventanas entre un temporal y otro para poder ir avanzando», confió el licenciado al final del reportaje.