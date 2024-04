El mandato fue elaborado con el voto de todas las escuelas que conforman la delegación alvearense del Sindicato.

Maria Nieto, delegada del SUTE en General Alvear, explicó que “los docentes del departamento votaron por aceptar o no la propuesta del Gobierno Provincial, con un pequeño margen demostraron no estar de acuerdo con lo propuesto”. Además, explicó que “la propuesta, que no es un piso salarial, buscaba elevar el salario de los docentes de $290.000 a $325.000, ubicándose muy por debajo de la mitad de la canasta básica”.

Nieto sostuvo que “este insignificante aumento no satisface las necesidades mínimas, además de deteriorar la calidad educativa. Desde el Sindicato Unido de Trabajadores del Estado (SUTE) necesitamos que se entienda que no se hace ajuste en la educación, hay dinero de Nación que no está llegando a los sueldos ni a las instituciones”.

En cuanto a la situación salarial de los celadores, la docente señaló que “lamentablemente nos hemos acostumbrado a que ellos se encuentren en la línea de indigencia. Se está intentando cubrir los sueldos con bonos en negro que en este mes son de 70%, pero en los siguientes van a ir disminuyendo; esto nos preocupa de sobremanera porque, a partir de junio, lo sueldos pueden ser mucho menores”.

Así mismo, se refirió a la marcha multitudinaria convocada para la jornada del martes, en defensa de las Universidades Públicas. “Si bien en General Alvear no tenemos alta presencia universitaria, tenemos Institutos de Formación Superior y también preocupa su continuidad”, manifestó y sostuvo que “el reclamo es por la educación pública, gratuita y de calidad que se siga sosteniendo”.

“Estamos atravesando una situación muy difícil y es desgastante estar paritando todos los meses, agrademos que se pueda llegar a un acuerdo pero nunca es suficiente”, concluyó Marisa Nieto