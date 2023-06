En el marco de las disputas que mantiene La Pampa contra Mendoza por el tema del agua, no solo ya del Río Atuel, ahora a los pampeanos también se les ha ocurrido realizar planteos sobre el agua del Río Diamante en lo referido a la futura obra de El Baqueano.

En los últimos días se conoció que la vecina provincia ha solicitado la creación de una entidad de cuenca similar al Coirco, pero que involucre a los ríos Desaguadero, Salado, Chadileuvú y Curacó. En función de esto la Nación convocó una reunión para el último lunes, aunque Mendoza pidió la postergación.

“La Pampa, desde hace muchísimos años, pretende involucrarse en el manejo de todos los ríos del oeste argentino, no solamente los mendocinos, sino también los de Catamarca, La Rioja y San Juan. En todos los ríos sobre los que en algún momento se realizó una obra, ellos siempre hicieron algún planteo y pretenden que se considere una cuenca tal cual un estudio realizado hace algunos años y que ha sido objetado. Si es una cuenca que involucra a los ríos de todas las provincias que mencioné, esta se conecta con el Río Colorado que termina desembocando en el atlántico, con lo cual estaría involucrado el organismo interjurisdiccional del Atuel, el Coirco, y algunas otras instituciones de manejo del agua. Si hablamos de una nueva cuenca habría que desarmar todas esas instituciones, lo cual es un tema muy complejo. La Pampa a su vez hizo un planteo del comité de cuenca en la Corte hace ya varios años en donde San Luis fue notificado y respondió que está de acuerdo para constituir la cuenca, y Mendoza no ha sido aún notificada. De todas maneras hay una comisión que viene funcionando hace muchos años, donde se propuso hacer un estudio, y en donde hay que tener en cuenta más allá de que sea o no una cuenca, y de que sea o no interjurisdiccional, que los recursos son de las provincias, con lo cual ellos quieren administrar conjuntamente los ríos de todas las provincia, y por supuesto garantizarse caudales ambientales que vayan a mejorar los mismo humedales de los que hablamos cuando nos referimos al río Atuel, que son bañados que están uno tras otro, o sea que es un problema ambiental”, explicó el Superintendente General de Irrigación Sergio Marinelli. .

No obstante, Marinelli comentó que “una cosa es lo que busca La Pampa, aprovechando la modificación de la constitución de 1994 que incorporó el tema ambiental, logró reabrir el caso del Atuel, donde ya teníamos un fallo favorable para regar setenta mil hectáreas. Y los mismo pasa con esto, ya que alegan el tema ambiental. Pero en este caso tiene que haber unanimidad de las provincias. Hace alrededor de cuatro años la Nación hizo un estudio del cual Mendoza no participó en la elaboración de los términos de referencia, que son aquellos puntos en los cuales se le pide a una consultora, mediante licitación, que es lo que va a estudiar y cuáles son los resultados que tiene que obtener sobre los que luego se tomarán decisiones. Esos términos de referencia los elaboraron solamente La Pampa y la Nación. Se contrató el estudio y se realizó durante la pandemia y se terminaron haciendo algunas encuestas o entrevistas a actores relevantes de cada una de las provincias, pero luego cada paso y todos los resultados de ese estudio fueron objetados por nosotros, y también por San Juan. Cuando finaliza ese estudio tanto La Pampa como nuestra provincia no se dieron por satisfechas con el resultado del mismo, por lo tanto, hay que considerarlo prácticamente nulo. En el fondo toda esta cuestión de insistir con reuniones y gastar plata a la macana es algo político, donde La Pampa vive hoy puertas adentro con un enemigo externo, que somos los mendocinos. Como lo del Atuel todavía no les da resultado, y es un poco cansador, ahora han comenzado la batalla por el lado de esta comisión, y la Nación siempre termina siendo favorable a los planteos pampeanos y trabajando en contra de los intereses de Mendoza, y en este caso también de San Juan”.

Por otra parte, el tema ambiental “concierne no solo a los pampeanos, sino también a Mendoza para seguir haciendo lo que nos mantiene como sociedad en estas tierras, que es un oasis irrigado, y de no existir el riego no podríamos vivir. Seguro que hay que mejorar la eficiencia, pero para eso hace falta mucha plata. La Pampa busca beneficiarse teniendo más agua y para eso cualquier cosa que se haga sobre algunos de los ríos mendocinos ellos la objetan porque pretenden ser parte, y evitar que se autorice cualquier tipo de endeudamiento hasta tanto no se les garantice caudales ambientales que fluyan hasta su provincia. Pero si así fuera en algún momento, no hay que olvidar que por algo ese río se llama Salado y por algo hay un tapón al que se le llama el tapón de Alonso para evitar que cuando hay lluvia, lleguen los caudales que por las características del terreno contienen una alta salinidad”.