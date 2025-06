El Sport Club Pacífico volvió a hacer realidad el sueño de una familia alvearense al entregar una nueva vivienda.

En diálogo con FM VIÑAS, el presidente del Sport Club Pacífico, Roberto Ortubia, expresó su inmensa satisfacción: «La verdad, muy contento porque lo pudimos lograr y poder entregar una vivienda más que seguramente va a ser una bendición para la familia». Ortubia destacó la buena respuesta de la gente, que «nos está acompañando, como todas las rifas», y anunció que «se viene otra», anticipando nuevas oportunidades para la comunidad. Resaltó además la calidad de la construcción, señalando que siempre buscan «mejorar y poder ir entregando las cosas en condiciones y en tiempo y forma».

El afortunado ganador de la casa es Matías Bogado, quien recibió la noticia mientras disfrutaba de un asado con amigos. «Totalmente sorprendido«, relató Matías, quien inicialmente pensó que se trataba de una llamada por motivos laborales. La sorpresa fue mayúscula al enterarse de que era el flamante propietario de una casa.

Matías, quien confesó ser comprador habitual de números de rifa, reveló que este en particular lo adquirió «de casualidad» un lunes, luego de varios sorteos sin participar. «No sé por qué se me ocurrió, Dios me dijo ‘compralo'», contó. Lo más curioso es que ni siquiera le comunicó a su esposa sobre la compra del número. «Así como lo agarré, lo guardé en el auto y no le conté ni a mi señora que había comprado un número, me olvidé», dijo entre risas.

La sorpresa para su esposa fue aún mayor cuando el sábado por la noche comenzaron a llamarla para felicitarla sin que ella supiera el motivo.



Para Matías y su familia, la vivienda llega en un momento clave: «Alquilamos y bueno, ahora estamos construyendo, recién empezando», explicó emocionado. La familia Bogado se compone de Matías, su esposa y sus dos hijos, uno de seis años y una beba de un año y medio, quienes ahora podrán disfrutar de su nuevo hogar. «No me salen las palabras», concluyó Matías, visiblemente emocionado y agradecido por esta inesperada bendición.

La entrega de esta vivienda no solo representa un logro para el Sport Club Pacífico y la familia Bogado, sino que también refuerza el impacto positivo que estas iniciativas tienen en la comunidad de General Alvear.