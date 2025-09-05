En horas de la noche del viernes, alrededor de las 23:30, se produjo un accidente vial en la intersección de calles Alpatacal y Alberdi, en General Alvear.

Según informaron desde la Comisaría 14°, el siniestro ocurrió cuando un joven de 20 años, identificado como T.L.F., circulaba en una motocicleta Brava 110 cc por calle Alpatacal en dirección de este a oeste. Al llegar a la intersección con calle Alberdi, fue embestido por un automóvil Renault Megane conducido por M.J.T., de 18 años, que se desplazaba de norte a sur.

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió una fractura expuesta de fémur derecho. Fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia al hospital local.

La ayudante fiscal tomó intervención en el caso y dispuso las medidas de rigor correspondientes.