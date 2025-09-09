La Escuela Seizo Hoshi de Real del Padre se prepara para vivir una nueva edición de los tradicionales Intercursos, una actividad que este año cumple 40 ediciones ininterrumpidas y que se ha convertido en un verdadero símbolo de unión y tradición en la comunidad educativa.

En diálogo con FM VIÑAS, Valentina Zambrano, estudiante de la institución, contó detalles sobre este esperado evento que se desarrollará el viernes 12 de septiembre desde las 8:30 HS: ‘lo hemos estado preparando desde principio de año, vamos concretando la temática, los deportes, las coreografías y también un conjunto musical relacionado, estamos muy ansiosos de que llegue el día’, comentó.

Además de ser un espacio de encuentro, los Intercursos cumplen un objetivo muy especial: ‘se realiza principalmente para juntar fondos para el viaje de estudios pero también es una actividad que une al pueblo’ explicó Valentina.

La celebración se enmarca dentro de la Semana del Estudiante, que continuará con distintas actividades deportivas y culturales.

El sábado 20 se llevará a cabo un fogón donde los cursos presentarán coreografías, banderas, esculturas y, finalmente, el 5 de octubre se cerrará con una gran farándula en la que cada grupo presentará su carro alegórico.

Valentina también compartió cómo es la vida en la escuela técnica junto a sus compañeros: ‘durante el año trabajamos en producción vitícola y frutícola, aprendiendo la poda de durazneros, ciruelos y vid’.

‘Tenemos doble turno, de mañana y tarde, lo cual a veces es difícil, pero a la vez es una experiencia única. La mayoría de mis compañeros estamos juntos desde el jardín, así que se genera un ambiente muy lindo’.