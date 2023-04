Ayer por la noche se realizó la presentación oficial como precandidato del Sr. Jorge Pérez y quienes lo acompañan en la lista como precandidatos a concejales. Además, Walther Marcolini oficializó su precandidatura como legislador.

«Tenemos el honor de presentar oficialmente como precandidato a las elecciones PASO para el cargo de intendente a Jorge Pérez. Y es nuestro actual secretario de Obras y Servicios Públicos, un hombre con una destacada trayectoria partidaria en la fila de la Unión Cívica Radical, oriundo del distrito de Carmenza, que se formó en la Universidad Tecnológica Nacional en Mendoza y que ha tenido una larga experiencia en el ámbito de la función pública, lo cual es importante contar con una expertis a la hora de administrar la cosa pública, administrar el Estado, el Estado local, pero un departamento tan importante como es General Alvear», comenzó el Sr. Intendente Walther Marcolini y ratificó su apoyo «ahora nadie gobierna solo, no lo he hecho yo en estos años, he tenido un extraordinario equipo que ha trabajado en diferentes momentos con diferentes improntas, pero es a partir de un trabajo de equipo que las cosas se pueden hacer y por eso también otra institución clave de la democracia y de las instituciones de la república que es el Honorable Consejo Deliberante, requiere de gente idónea, con vocación de servicio, con un liderazgo basado en el servicio».

Además, en la misma jornada se presentó la lista de precandidatos a concejales que acompañarán a Pérez en las elecciones del 11 de junio. «Mi agradecimiento profundo, sincero y sentido a Viviana Yacaría, que encabeza nuestra lista de concejales en primer término, ampliamente conocida por la ciudadanía alvearense. a acompaña en segundo lugar el doctor Marcelo Castillo, un profesional de la salud, que estoy profundamente agradecido que haya aceptado este desafío pensando que las políticas públicas deben abarcar a todas las áreas de una sociedad. En tercer lugar, la compañía desde el distrito de Bowen, a una mujer absolutamente conocida y joven; Florencia Morales, ex reina departamental de la Vendimia y una mujer involucrada con una amplia participación también en la docencia. En cuarto lugar, otro hombre joven, un profesional del derecho, el abogado Eleazar Quiroga, que es lo que necesitamos. Y en quinto lugar, de los titulares, nos acompaña, estoy profundamente agradecido que haya aceptado el desafío de involucrarse, un empresario de la agricultura joven, Pablo Marnetti». La doctora Marcela, Mauro Ferrero y Graciela Ruiz completan los ocho precandidatos a concejales.

«Me cabe finalmente mencionar que me ha honrado una vez más la Unión Cívica Radical y Cambia Mendoza para que pueda acompañar a esta lista de nuestro departamento como precandidato a senador provincial por el cuarto distrito», culminó su discurso el Sr. Intendente Walther Marcolini.

Por su parte, el precandidato a Intendente, Jorge Pérez expresó «Cuando se plantea la oportunidad de mantener convicciones, es el camino que se decide elegir y el respaldo está dado en esta lista que se está presentando el día de hoy, la cual me va a acompañar de la mejor manera» y destacó la gestión de Marcolini «esto lleva implícito la posibilidad de seguir trabajando con la manera y el modo que tuvo la gestión que ya está llevando a cabo y ha demostrado que cuando se quiere se puede, con transparencia, con orden, con ganas de trabajar y, fundamentalmente, con mucha gestión».

«Pueden observar en las redes que hay pilares fundamentales que vamos a llevar adelante que son los que uno planea, plantea y quiere concretar, pero obviamente todo esto tiene el respaldo de mucha gente atrás, un equipo. La mejor manera de hacerlo es justamente como decimos escuchando, llevando adelante decisiones que son importantes pero que son transversales a toda la sociedad. No nos tenemos que olvidar de eso, el concepto de buscar el General Alvear que pretendemos y que queremos», completó Prérez.

Viviana Giaccaria, quien figura como precandidata a concejal en primer lugar, brindó su palabra a F.M VIÑAS; «Contentísima de poder trabajar para la gente de General Alvear desde otro lugar diferente del que lo he hecho durante 35 años. Mi trabajo me ha permitido desarrollar mi actividad en distintos lugares del departamento, en todos los distritos, en los barrios, y eso te va aportando un ir y de vuelta con la gente que sencillamente te va ayudando a conocer la gente de nuestro departamento, sus necesidades, sus expectativas, sus gustos».

Por último el Dr. Marcelo Castillo, precandidato a concejal en segundo lugar expresó «tratamos de dar una impronta particular y escuchando también con sensibilidad social a todas las propuestas que puedan venir desde el pueblo de General Alvear. Los servicios de salud son transversales a todos los alvearenses y no solamente van a depender de las acciones que tome el municipio a través de distintos programas que se pueden plantear y que queremos plantear para que lleguemos a todos los rincones del departamento».

Vallejos, G.