En San Rafael hay distritos y aledaños que, por su lejanía con el centro departamental, deben moverse varios kilómetros para realizar trámites diversos. Estos casos son Punta del Agua, Jaime Prats, Real del Padre y Villa Atuel.

Esta semana se conoció una resolución de la Dirección de Fiscalización y Control que depende del Ministerio de Economía de la provincia, que dispone que todo lo que tiene que ver con gestiones administrativas de industrias y empresas pasan a ser responsabilidad de la delegación de General Alvear en cuanto a fiscalización y control.

José Cortez, titular de la provincia del área de Fiscalización y Control, explicó “En realidad, esto es una medida administrativa que lo único que hace es formalizar lo que viene ocurriendo en la delegación de General Alvear desde hace más de veinte años, ya que desde siempre la delegación atendió a Jaime Prats y Real del Padre. Inclusive Monte Comán, que tiene un secadero que está bajo responsabilidad de nuestra, y que tenía una sucursal en Carmensa, era atendido desde Alvear. Por lo tanto, en la práctica esto venía ocurriendo, y es simplemente formalizarlo porque nosotros damos permanentemente instrucciones para realizar los operativos, y tiene que estar bien establecida de quién es la responsabilidad de visitar cada establecimiento. Entonces lo único que hemos hecho es que quede administrativamente establecido algo que en la práctica se da desde siempre. Lo único nuevo que se sumaría es un establecimiento de Villa Atuel”. Es de destacar que en el resto de la provincia suceden situaciones similares.

Cortez agregó que “por ejemplo Malargüe podría decir que les controlan sus establecimientos desde San Rafael, pero por la cantidad de establecimientos que tiene ese departamento, es mucho más eficiente efectuar el control desde esa ciudad. Respecto al párrafo anterior, la resolución dice claramente que los establecimientos siguen siendo de San Rafael, pero se van a controlar desde General Alvear. En números estamos hablando de doce establecimientos, y diez de ellos ya eran atendidos por la delegación alvearense. La dirección tiene la responsabilizar de fiscalizar todo lo que es la industria de base agraria, entonces se hacen controles permanentes de la producción y de la calidad. Esto está organizado en base al calendario agrícola y se visita periódicamente a los establecimientos para verificar que lo que se está produciendo tenga todos los permisos correspondientes, y que se mantengan las condiciones de higiene y salubridad que indican las normas, y además el control de ingresos y egresos de materia prima y productos terminados, respectivamente. Es decir que es un control integral de las industrias de base agraria. Por otra parte, la dirección tiene dos departamentos, uno es de Industria y el otro de Comercio que tiene a su cargo la implementación de varias leyes, entre otras la de lealtad comercial con la exhibición de precios de venta. Igualmente, nosotros no hacemos multas porque no tenemos acuerdos para hacerlos y generalmente no recibimos los convenios que se establecen”.

Diario San Rafael