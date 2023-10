En el día de ayer Homero Di Berardino Presidente de la Liga Alvearense convocó una Reunión Extraordinaria para dar aceptación o rechazo a la decisión Sport Club Argentino de permanecer o no en el presente Torneo Clausura

Ante el pedido del Sport Club Argentino la comisión directiva tomó una determinación:

«Habilitar a los 3 clubes que van a ir al Regional Amateur a que hagan uso de esta licencia o no, de seguir participando en los torneos , o lo que queda de la Liga Alvearenses» «van a tener hasta el viernes a las 21:30 para manifestar por escrito tanto Andes como Pacífico, la participación o no los encuentros que quedan pendientes del campeonato» expresó Homero Di Berardino.

De esta manera «la postura de Argentinos es esperar un fallo que están apelando en el tribunal de pena, el cuál lo conoceríamos este viernes a la noche«.

Si bien la decisión es llevada a cabo por el tribunal de pena, el Presidente se refirió a lo incidentes ocurridos:

«Todavía no he leído ningún repudio, de ninguno de los equipos respecto a la conducta que tuvieron sus jugadores ,lo cuál a mi si me hubiera gustado ,lo que si también es importante decirle a la gente , que no va a ver más operativos de seguridad privada total, sino va ser mixto junto con la Policía de Mendoza»

CC