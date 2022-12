Durante la mañana de ayer martes, en la Secretaría de Desarrollo Económico, Edgardo Sampirisi junto a beneficiarios, firmaron catorce convenios más, correspondientes al Programa Mendoza Emprende Semilla.

El Secretario de Desarrollo, Edgardo Sampirisi, destacó el buen resultado que ha obtenido el Programa Mendoza Emprende Semilla, con ingresos de más de 33 millones de pesos, y más de 70 contratos firmados hasta la fecha, a los que se suman los 14 contratos firmados en la mañana de este martes: »Es una forma de que mucha gente pueda acceder a una línea de crédito con una tasa muy interesante, es una línea de crédito que ayuda a los proyectos de la gente que quiere invertir o desarrollar alguna actividad».

Mendoza Emprende Semilla tiene el objetivo de fomentar el crecimiento y creación de emprendimientos mediante préstamos y ANR de $300.000 por persona y proyecto. El 40% es un Aporte No Reembolsable -ANR- , en tanto que el 60% restante se da en calidad de préstamo, con una tasa subsidiada del 12% anual. El plazo de devolución del préstamo es de 24 meses con seis meses de gracia.

Es importante destacar que el 40% de lo entregado corresponde a un ANR, por lo que se trata de dinero que ingresa directamente al departamento, además de lo financiado: »Estamos hablando de aproximadamente 13 millones de pesos, el 40% de la inversión vuelve en ANR y eso es un beneficio más, ya que al realizar la devolución del crédito, con una tasa baja y con 6 meses de gracia para la devolución, hace que sea mucho más cómodo para cualquier emprendedor» explicó Sampirisi.

En cuanto al Programa Mendoza Activa 4, Sampirisi recordó que este miércoles a partir de las 10:30 hs se realizará una presentación en el teatro Antonio Lafalla, que contará con la presencia de la Directora de Agricultura de la Provincia, por lo que invitó a todos los interesados a que participen y evacuen todas sus dudas.

Por otra parte, el IDR puso a disposición una línea de financiamiento principalmente pensada para aquellos productores que fueron afectados por los fenómenos climáticos: »Es para aquellos productores que superen el 50% de daños por fenómenos climáticos, es una ayuda para productores de menos de 20 hectáreas, con un tope de hasta 500 mil pesos y que podrá ser devuelto con un periodo de gracia».

La Psicopedagoga Verónica Mathez, Emprendedora beneficiada con el programa Mendoza Emprende Semilla, manifestó: »Durante la pandemia tuve que trabajar de manera online, lo que me llevó a obligar todo el equipo, tanto la computadora, como la cámara, el poder transportarse, y tener un amplio alcance. Yo me dedico a orientación profesional y se consulta mucho. Los pasos fueron muy fáciles, pudimos conseguir presupuesto en Alvear, buscar un garante, lo que también fue simple porque no habían muchos requisitos, y finalmente tuve la buena noticia de que llegó el préstamo con muchos beneficios, realmente».

En este caso el Programa se llama Mejorando Mi Trabajo, y el monto fue de 300 mil pesos, de los cuales devolverá 180 mil pesos con seis meses de gracia, lo que le permitió a Mathez acceder a un muy buen equipamiento: »Casi no te das cuenta que lo estás pagando, además la tasa es muy baja» concluyó