El pasado martes, la Legislatura aprobó el proyecto del oficialismo para sanear la Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza. La iniciativa busca solucionar la crisis financiera que OSEP, con un déficit cercano al 5% en el último año y una deuda de alrededor de 6.000 millones de pesos.

‘Seguimos trabajando porque no queremos que los trabajadores paguen los platos rotos del gobierno, se aumentó un 0,75% a los indirectos y la patronal va a aportar un 1% más para sanear esa deuda de más de 5.000 millones pero no mejoramos ningún servicio en Alvear, por ejemplo que no hay pediatra para los afiliados’ comenzó desarrollando Escudero.

‘En el caso de pediatra hay uno solo afuera y el resto es particular si no el hospital siempre y cuando consiga un turno para los afiliados de OSEP. Si vas a un particular, la Obra Social no te devuelve nada porque hay un prestador, entonces todos tienen que ir al mismo. Con las ecografías ocurre lo mismo debido a que no hay ningún convenio con los eco grafistas entonces tienen que pagar o tratar de conseguir un turno en el hospital. Tampoco hay convenio con los odontólogos, esto viene desde hace dos años aproximadamente y necesitamos que se arregle esto porque si no los afiliados deben seguir viajando a San Rafael o Mendoza, los traslados oncológicos son otro problema que hay’.

Es evidente la falta de personal medico en el departamento, por eso la Diputada sostiene que ‘tienen que tratar de arreglar bien los convenios, como medica te explico porque no hay pediatras; el dinero que se les paga por consulta es muy poco entonces no hay un convenio diferenciado. A nosotros nos cuesta todo el doble ya sea capacitarnos o trasladarnos. Los médicos pediatras se unieron y dijeron que no van a atender mas por OSEP lo mismo paso con los odontólogos’.

‘En OSEP estuve como delegado ocho años, en el año 2020 no se aumentaron los sueldos y nunca aumento ese porcentaje de descuento que eso hubiera sido lo que podrá haber saneado esta deuda que venimos teniendo donde en el 2015 empezamos con el 5% y ahora estamos por el 36%‘, concluyó la Diputada Roxana Escudero.