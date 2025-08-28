Una joven de 18 años denunció el robo de su bicicleta en la tarde-noche del viernes.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 en Diagonal Carlos Pellegrini al 498. Según consta en la denuncia realizada en la Comisaría 14ª, la víctima, identificada como Valentina E., había dejado su bicicleta sin medidas de seguridad y, al regresar, constató que autores desconocidos se la habían sustraído.

Se trata de una bicicleta marca Topmega, rodado 29, modelo Sunshine, tipo todo terreno, de color gris con detalles en rojo y negro, asiento negro tipo “cola”.

Los responsables del robo se dieron a la fuga y las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de General Alvear, que inició la investigación correspondiente.