Un robo fue denunciado en la noche del viernes en General Alvear, cuando un vecino sufrió la sustracción de varias piezas de maquinaria agrícola.

El hecho se registró cerca de las 23:40 horas, en un galpón ubicado sobre calle 10, entre C y D, según informaron desde la Comisaría 46°.

La víctima, identificada como José Luis Maroa Marnetti, de 60 años, tomó conocimiento del ilícito al advertir que desconocidos habían ingresado al lugar y se habían llevado diferentes partes de su tractor Fiat 600E.

Entre los elementos robados se encuentran: dos ruedas delanteras completas, una bomba hidráulica, un burro de arranque, dos brazos hidráulicos, una barra de enganche, dos ruedas rodado 13, dos mangueras hidráulicas y un disco de arado.

La policía trabaja en la investigación del hecho para dar con los responsables y recuperar los elementos sustraídos.