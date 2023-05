Las autoridades electorales consideran que el debut del sistema de votación fue exitoso, aunque el alto nivel de votos nulos generó alarma.

Tras una primera experiencia considerada exitosa en líneas generales, este miércoles la Junta Electoral se reunirá para definir algunos cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) con el fin de reducir la cantidad de votos nulos que se produjeron el pasado 30 de abril en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en los siete departamentos que desdoblaron.

Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral, confirmó que la reunión se realizará este miércoles a las 13 en el cuarto piso del Palacio Judicial, donde se hablarán sobre las posibles modificaciones.

“La evaluación de la BUP es muy buena, anduvo muy bien. Hoy se definirá si se realiza alguna modificación o no. Lo único que hemos hablado es sobre la ubicación del casillero y no mucho más. De haber cambios no sería mucho más que eso“, expresó Albarracín.

Lo que sí se confirmó que el tamaño de las boletas tendrá las mismas dimensiones (la licitación de la BUP para las PASO provinciales establece un ancho de 69 centímetros como máximo y de 29 centímetros de alto), independientemente del departamento donde se sufrague, a pesar de la diferencia en cantidad de listas que se presentarán.

“Va a ser un tamaño uniforme, cada una de las listas, ya sea un departamento con menos listas, como Godoy Cruz, que tiene once listas, va a tener el mismo tamaño que San Martín, que tiene diecisiete listas“, explicó Albarracín.

Desde la Junta Electoral buscarán una BUP que sea más legible y más sencilla para el votante, más teniendo en cuenta la complejidad que tendrán las elecciones del 11 de junio, donde once departamentos tendrán que elegir cinco categorías distintas: gobernador, senadores, diputados, intendente y concejales.