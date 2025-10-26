En horas de la tarde del martes, a unos 25 kilómetros al este de Bowen, en la zona de Secano, un puestero de la zona se extravió mientras recorría el campo.

El hombre logró comunicarse por teléfono con el 911, lo que permitió activar de inmediato el operativo de búsqueda y rescate.

El procedimiento fue coordinado entre la Policía de Mendoza, Defensa Civil y el Aeroclub de General Alvear, desde donde a las 17:45 despegó una aeronave Cessna para colaborar en el rastrillaje aéreo. Tras media hora de búsqueda, personal policial logró dar con el puestero en perfecto estado de salud, quien ya se encuentra reunido con su familia.

Desde el Municipio destacaron el trabajo conjunto entre las instituciones locales y la importancia de contar con una pista de aterrizaje operativa y segura, que permite brindar asistencia en situaciones de emergencia como la ocurrida esta tarde.