Con dos victorias y una derrota, se jugó la primer fecha del Torneo Regional Amateur con la participación de Ferro, Pacífico y Villa Atuel.

Gran arranque para el verde dirigido por David Garay, los verdolagas lográn quedarse con los tres puntos del encuentro luego de ganar 1 a 0 frente a Huracán de San Rafael.

En condición de visitante enfrentando a Vialidad Nacional, el lobo alvearense se impuso por 3 a 2 en la primera fecha, los goles fueron convertidos por Javier Peñaloza, Enzo Tejada, Maximiliano Coronel.

Por otro lado, Villa Atuel recibió a Sportivo Pedal Club de San Rafael cayendo por 1 a 0. En la próxima jornada de la Zona 5 de la Región Cuyo, la Topadora Roja recibirá a Vialidad Nacional y el Tricolor visitará a Pacífico.