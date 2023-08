Un pedido de vieja data volvió a surgir, este caso una ciudadana de General Alvear hizo un desesperado pedido de limpieza de picadas en los campos del territorio.

En dialogo con FM VIÑAS, Mari Muñoz relató la preocupante situación que se vive en un campo familiar ubicado en La Costa del Diamante, Corral De Lorca. “Hace unos días tuve que recorrer 9 kilómetros a caballos porque los vehículos no pueden entrar, me he contactado con Vialidad en busca de solución pero aún no hay una respuesta favorable”, comenzó relatando.

En su descargo explicó que “hace un año y medio dejaron ripio acumulado pero no lo desparramaron, si hubieran terminado ese trabajo no estaríamos haciendo este pedido. En el caso de pasar por una urgencia va a ser imposible acceder al lugar”.

Según Muñoz, desde Vialidad le respondieron “que no es posible tocar el lugar porque podría empeorar, solo se puede hacer una limpieza”, ante esto la ciudadana sostuvo que “solo se necesita enripiar”.

El campo se encuentra sobre Ruta 226, paralelo al Río Diamante, zona correspondiente a General Alvear.