El Gobernador Alfredo Cornejo llegó gasta General Alvear pare el acto inaugural de la renovada sala de atención de Urgencias del Nosocomio local.

La nueva guardia del Hospital Enfermeros Argentinos ya está en condiciones de ampliar la capacidad de atención de los pacientes que requieran asistencia de urgencia y emergencia. Estos sectores quedaron claramente diferenciados, así como el de adultos y el de niños, con 8 boxes separados en un nuevo sector de urgencias.

Se trata de las etapas 1 y 2, que involucran la Guardia y un nuevo acceso para emergencias. Apenas se habilite el funcionamiento de estos sectores, se comenzarán las obras del tercer sector. Los trabajos encarados no alteraron el normal funcionamiento del centro asistencial.

Además del el Gobernador Alfredo Cornejo llegó vicegobernadora, Hebe Casado; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero. El intendente Alejandro Molero y el director del Hospital, Alejandro Torres fueron los anfitriones del evento.

Una obra con tecnología de primer nivel

La obra consta de dos etapas que suman más de 750 metros cuadrados y está equipada con tecnología de primer nivel, lo que coloca al hospital a la altura de los principales centros de salud de la provincia, según dijeron las autoridades. La ampliación de la guardia permitirá una mayor cobertura y atención a la comunidad, especialmente ante el aumento significativo de pacientes atendidos en los últimos dos años.

El Director del Hospital enfatizó que el nosocomio brinda atención equitativa tanto a pacientes mutualizados como no mutualizados, y se detallan las mejoras en infraestructura y equipamiento, incluyendo camillas eléctricas, monitores, cardiodesfibriladores y equipos de gases medicinales de última generación.

Alejandro Torres destacó en su discurso el esfuerzo y la dedicación del personal de la guardia, a quienes considera como una gran familia. Reconoce la importancia de las personas en las instituciones de salud y agradeció por el trabajo realizado.

“Tener una guardia con la tecnología que nos han puesto en este momento, aparatología de última generación. Es un orgullo y una emoción muy grande. Señor Gobernador, acá tiene a la salud pública y considero humildemente que las personas con más empatía, más profesionalismo y más amor al prójimo y todo lo que le ponen para atender a los pacientes están en General Alvear”, dijo Torres.

El intendente Molero, a su turno, expresó: “A todos nos hace sentir muy bien la inauguración de la obra pública, pero el contenido de esta inauguración hace que la satisfacción, la alegría, sean mucho mayores”. Explicó, además, que la guardia de este hospital recibe alrededor de 3.000 y 4.000 pacientes por mes, y dijo: “hoy inauguramos nuevas herramientas para continuar trabajando, pero estamos agradeciendo manos y corazones que curan, que contienen, que administran, que cocinan y limpian. Es un honor y alegría de acompañarlos en este momento”.

Cornejo anunció inicio de la etapa 3

Alfredo Cornejo fue el tercer orador ene l acto y además de destacar el trabajo realizado anticipó que ya comenzaran con los trabajos en la etapa 3 de la obra.

“Hemos ido agregando servicios, desde el hospital de cabecera, pero no nos hemos quedado ahí con el Schestakow, sino que hemos avanzado con centros de salud, en microhospitales, como el de Bowen».Cornejo prosiguió explicando que “en 2017, nos pidieron esta obra, se elaboró un proyecto que nos comprometimos hacer en etapas. Hoy estamos inaugurando la segunda etapa, pero inmediatamente estamos comenzando con la tercera”. Agregó que “en Mendoza no se ha parado la obra pública. Esta inauguración prueba concretamente que no se ha parado. Venimos a ratificar ese compromiso”.

“Pero necesitamos muchas más cosas que agregar ladrillos y equipamiento -continuó el Gobernador-. Nos estamos ocupando del recurso humano para mejorar los servicios que hoy resultan insuficientes, en un contexto en el que cada vez más gente recurre al Estado», sostuvo.

“Estamos implementando una reforma de salud que incluye la sanción de 26 leyes que están siendo aprobadas, por mayoría, en la Legislatura. Algunas contemplan que podamos cobrarles a las obras sociales y al PAMI, los servicios que prestamos en lugares como este. Me comprometo ante el recurso humano aquí presente: todo lo que cobremos se va a volcar en mejoras en la remuneración del propio personal de Salud”.

“Y, en esa línea, esas reformas se ocupan de los problemas del personal de la salud. Mendoza tiene una tasa de médicos superior a otras provincias: 1,5 médicos por servicio. Es obvio que en algunos lugares no tenemos médicos todos los días. ¿Cuál es la solución, si tenemos médicos? Tenemos que tener incentivos para que quieran quedarse en el servicio, pero también necesitamos especialidades, las que más demanda la sociedad. Necesitamos radiólogos disponibles, médicos disponibles, y las reformas permitirán generar un círculo virtuoso”, agregó el mandatario.

Para finalizar, Cornejo planteó: “Esta obra me permite hablarle a los mendocinos con hechos. La Provincia cuenta con ladrillos y tecnología que en muchos aspectos supera al sector privado. Eso demuestra una buena administración. Queremos recursos cada vez más calificados y más incentivados. Queremos que estén bien remunerados. Hacia ese camino vamos”.