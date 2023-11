La Asociación Mendocina de los Profesionales de la Salud tomó la decisión de realizar un paro como reclamo por mejoras salariales.

Marcelo Castillo, representante de AMPROS en General Alvear, expresó que “lamentablemente se tuvo que llegar a esta medida extrema, que no es placentera para nadie, porque el Gobierno ofrece un aumento totalmente insuficiente”. Además, subrayó que “si bien realizaron una propuesta, la cual no es satisfactoria, no dieron indicios de abrir la mesa a negociaciones”.

A diferencia de otras localidades de Mendoza, en Alvear no se realizará una movilización pero se vio un paro en algunas actividades que no influyen en la atención de emergencia. “Se hace una atención de urgencia y emergencia que se está cumpliendo. Además hay algunos servicios, como psicología y kinesiología, que no han adherido al paro”, sostuvo Castillo.

En el caso de que el Gobierno no realiza un nuevo ofrecimiento que satisfaga el reclamo de los profesionales de la salud se tomarán nuevas medidas de fuerza. “No queremos llegar a tomar estas medidas, pero si no se abre la mesa negociadora no tenemos otra opción”, afirmó el representante de AMPROS.